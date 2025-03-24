Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто предупредил о разрушительных последствиях вступления Украины в ЕС - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250324/siyayrto-856056305.html
Сийярто предупредил о разрушительных последствиях вступления Украины в ЕС
Сийярто предупредил о разрушительных последствиях вступления Украины в ЕС - 24.03.2025, ПРАЙМ
Сийярто предупредил о разрушительных последствиях вступления Украины в ЕС
Если в Брюсселе "протолкнут" вступление Украины в ЕС, это разрушит европейскую экономику и безопасность, заявил венгерский министр иностранных дел и... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:18+0300
2025-03-24T15:18+0300
политика
украина
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/83/841978328_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e4d24518b14d8f7afdc04eb1035bdce3.jpg
БУДАПЕШТ, 24 мар - ПРАЙМ. Если в Брюсселе "протолкнут" вступление Украины в ЕС, это разрушит европейскую экономику и безопасность, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Если они (Брюссель - ред.) протолкнут вступление Украины в Евросоюз, они практически разрушат европейскую безопасность и европейскую экономическую конкурентоспособность", - сказал Сийярто на пресс-конференции. Он уточнил, что экономика будет разрушена за счет того, что Украина находится в состоянии конфликта, а ее "нынешний уровень развития" приведет к краху конкурентоспособности, сельского хозяйства и социальной системы Европы.
https://1prime.ru/20250324/ukraina-856040083.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/83/841978328_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_edef4c6bb22823c651270dbe1cc56862.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, петер сийярто, ес
Политика, УКРАИНА, Петер Сийярто, ЕС
15:18 24.03.2025
 
Сийярто предупредил о разрушительных последствиях вступления Украины в ЕС

Сийярто: вступление Украины в ЕС разрушило бы европейскую экономику и безопасность

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 24 мар - ПРАЙМ. Если в Брюсселе "протолкнут" вступление Украины в ЕС, это разрушит европейскую экономику и безопасность, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Если они (Брюссель - ред.) протолкнут вступление Украины в Евросоюз, они практически разрушат европейскую безопасность и европейскую экономическую конкурентоспособность", - сказал Сийярто на пресс-конференции.
Он уточнил, что экономика будет разрушена за счет того, что Украина находится в состоянии конфликта, а ее "нынешний уровень развития" приведет к краху конкурентоспособности, сельского хозяйства и социальной системы Европы.
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
"Не хватает сил". В ФРГ сообщили Украине плохие новости о помощи от ЕС
10:08
 
ПолитикаУКРАИНАПетер СийяртоЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала