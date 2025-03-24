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Сийярто предупредил о разрушительных последствиях вступления Украины в ЕС

Сийярто предупредил о разрушительных последствиях вступления Украины в ЕС - 24.03.2025, ПРАЙМ

Сийярто предупредил о разрушительных последствиях вступления Украины в ЕС

Если в Брюсселе "протолкнут" вступление Украины в ЕС, это разрушит европейскую экономику и безопасность, заявил венгерский министр иностранных дел и... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T15:18+0300

2025-03-24T15:18+0300

2025-03-24T15:18+0300

политика

украина

петер сийярто

ес

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БУДАПЕШТ, 24 мар - ПРАЙМ. Если в Брюсселе "протолкнут" вступление Украины в ЕС, это разрушит европейскую экономику и безопасность, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Если они (Брюссель - ред.) протолкнут вступление Украины в Евросоюз, они практически разрушат европейскую безопасность и европейскую экономическую конкурентоспособность", - сказал Сийярто на пресс-конференции. Он уточнил, что экономика будет разрушена за счет того, что Украина находится в состоянии конфликта, а ее "нынешний уровень развития" приведет к краху конкурентоспособности, сельского хозяйства и социальной системы Европы.

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украина, петер сийярто, ес