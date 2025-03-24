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Рогов назвал "кровавым цирком" планы Стармера по отправке войск на Украину
Рогов назвал "кровавым цирком" планы Стармера по отправке войск на Украину - 24.03.2025, ПРАЙМ
Рогов назвал "кровавым цирком" планы Стармера по отправке войск на Украину
Планы премьера Великобритании Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев в рамках так называемой "коалиции желающих" являются "кровавым цирком", считает... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:45+0300
2025-03-24T11:45+0300
2025-03-24T11:45+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - ПРАЙМ. Планы премьера Великобритании Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев в рамках так называемой "коалиции желающих" являются "кровавым цирком", считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Агентство Блумберг 13 марта передало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. "Скорее это не театр, а цирк. Похоже, Стармеру по душе кровавый цирк на постукраинском пространстве, и он решил повторить это страшное представление уже с участием своих соотечественников", - сказал РИА Новости Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, британскому премьеру стоило бы начать решать нарастающий ком проблем в Великобритании, а он создает новые. "Если же это театр, то Стармер - артист погорелого театра, погорелого в прямом и переносном смысле", - заключил Рогов.
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общество , украина, кир стармер, великобритания, владимир рогов
Политика, Общество , УКРАИНА, Кир Стармер, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Рогов
Рогов назвал "кровавым цирком" планы Стармера по отправке войск на Украину
Рогов: планы Стармера отправить миротворцев на Украину являются кровавым цирком
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - ПРАЙМ. Планы премьера Великобритании Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев в рамках так называемой "коалиции желающих" являются "кровавым цирком", считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Агентство Блумберг 13 марта передало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
"Скорее это не театр, а цирк. Похоже, Стармеру по душе кровавый цирк на постукраинском пространстве, и он решил повторить это страшное представление уже с участием своих соотечественников", - сказал РИА Новости Рогов.
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, британскому премьеру стоило бы начать решать нарастающий ком проблем в Великобритании, а он создает новые.
"Если же это театр, то Стармер - артист погорелого театра, погорелого в прямом и переносном смысле", - заключил Рогов.
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