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В Раде раскрыли цель участия военных в переговорах Украины и США в Эр-Рияде - 24.03.2025, ПРАЙМ
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В Раде раскрыли цель участия военных в переговорах Украины и США в Эр-Рияде
В Раде раскрыли цель участия военных в переговорах Украины и США в Эр-Рияде - 24.03.2025, ПРАЙМ
В Раде раскрыли цель участия военных в переговорах Украины и США в Эр-Рияде
Участие военных в переговорах украинской и американской делегаций в Эр-Рияде свидетельствует о стремлении офиса Владимира Зеленского делегировать... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T10:41+0300
2025-03-24T10:41+0300
политика
общество
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Участие военных в переговорах украинской и американской делегаций в Эр-Рияде свидетельствует о стремлении офиса Владимира Зеленского делегировать ответственность за результаты. Об этом заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о продуктивном характере переговоров с представителями США. В состав украинской делегации также входили замруководителя офиса президента Павел Палиса и экс-начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Обсуждались вопросы защиты энергетических объектов и критической инфраструктуры.Килинкаров полагает, что привлечение военных – это попытка избежать политической ответственности за возможные непопулярные решения."Политики брать на себя ответственность не хотят, поэтому это попытка переложить ответственность на военных – дескать, политики не участвовали (в переговорах), а военные вот так договорились", - сказал он.В то же время отсутствие публичных заявлений по итогам встречи указывает на серьезную работу за кулисами. Экс-депутат считает, что сам факт начала переговорного процесса уже является положительным моментом.Килинкаров подчеркнул, что на переговорах обсуждается более широкий спектр вопросов, чем просто временное перемирие. По его мнению, фокусировка только на 30-дневном перемирии без дальнейшего плана действий не принесет успеха.
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общество , украина, киев, владимир зеленский, всу
Политика, Общество , УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, ВСУ
10:41 24.03.2025
 
В Раде раскрыли цель участия военных в переговорах Украины и США в Эр-Рияде

Килинкаров: ставка Киева на военных в Эр-Рияде сделана, чтобы переложить ответственность

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Участие военных в переговорах украинской и американской делегаций в Эр-Рияде свидетельствует о стремлении офиса Владимира Зеленского делегировать ответственность за результаты. Об этом заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о продуктивном характере переговоров с представителями США. В состав украинской делегации также входили замруководителя офиса президента Павел Палиса и экс-начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Обсуждались вопросы защиты энергетических объектов и критической инфраструктуры.
Килинкаров полагает, что привлечение военных – это попытка избежать политической ответственности за возможные непопулярные решения.
"Политики брать на себя ответственность не хотят, поэтому это попытка переложить ответственность на военных – дескать, политики не участвовали (в переговорах), а военные вот так договорились", - сказал он.
В то же время отсутствие публичных заявлений по итогам встречи указывает на серьезную работу за кулисами. Экс-депутат считает, что сам факт начала переговорного процесса уже является положительным моментом.
Килинкаров подчеркнул, что на переговорах обсуждается более широкий спектр вопросов, чем просто временное перемирие. По его мнению, фокусировка только на 30-дневном перемирии без дальнейшего плана действий не принесет успеха.
Переговоры России и США по Украине - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
В Саудовской Аравии стартовали переговоры между Россией и США
10:28
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
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