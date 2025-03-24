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Суд признал $99,4 млн долга бизнесмена Фирташа перед Первым каналом

Суд признал $99,4 млн долга бизнесмена Фирташа перед Первым каналом - 24.03.2025, ПРАЙМ

Суд признал $99,4 млн долга бизнесмена Фирташа перед Первым каналом

Арбитражный суд Москвы признал и обязал привести в исполнение в России решение швейцарского арбитража 2019 года, подтверждающее задолженность кипрской Group DF... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T08:38+0300

2025-03-24T08:38+0300

2025-03-24T08:38+0300

происшествия

финансы

бизнес

швейцария

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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал и обязал привести в исполнение в России решение швейцарского арбитража 2019 года, подтверждающее задолженность кипрской Group DF Holdings Limited, головной структуры Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, перед российским Первым каналом в размере более 99,4 миллиона долларов, следует из материалов разбирательства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Спор связан с "договором о передаче, приобретении и продаже ценных бумаг" от 2 февраля 2015 года, по которому Первый канал продал ценные бумаги компании Фирташа. В материалах суда не уточняется, о каких бумагах идет речь, но Group DF 3 февраля 2015 года на своем сайте сообщала, что приобрела у Первого канала 29% акций украинского телеканала "Интер" за 100 миллионов долларов. Впоследствии из-за неисполнения покупателем обязательств по этому договору Первый канал инициировал разбирательство, и в 2019 году Арбитражный институт торговых палат Швейцарии в составе единоличного арбитра Дэниэла Хохштрассера утвердил мировое соглашение по иску российского телеканала. По его условиям, Group DF Holdings обязалась выплатить истцу 84,85 миллиона долларов ежемесячными платежами по 1 миллиону долларов (за исключением двух платежей – первого на 2 миллиона и последнего на 850 тысяч долларов) с ноября 2019 по март 2028 года. В итоге должник с задержками осуществил только первые восемь платежей на 9 миллионов долларов, и выплаты в 2021 году прекратились. Стороны в соглашении договорились, что в случае просрочки любого из платежей более, чем на год, "продавец имеет право немедленно и без дальнейшего уведомления инициировать взыскание… оставшейся неоплаченной части общей суммы долга, неустойки и штрафа". В сентябре 2023 года Первый канал обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании и приведении в исполнение на территории России этого арбитражного решения. На тот момент задолженность перед ним составляла более 99,4 миллиона долларов (более 9,6 миллиарда рублей по курсу на дату обращения в суд) – 75,85 миллиона долларов основного долга и около 23,6 миллиона долларов неустоек и штрафов. Московский суд заявление полностью удовлетворил, выдав Первому каналу исполнительный лист на принудительное исполнение иностранного решения. Group DF Фирташа – международная финансово-промышленная группа, "основные инвестиции которой сосредоточены в азотном, титановом и газовом бизнесах", сообщает ее сайт. Она также владеет активами в сельском хозяйстве, медиа, портовом и логистическом бизнесе.

https://1prime.ru/20250319/sud-855956977.html

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финансы, бизнес, швейцария