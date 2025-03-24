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Суд принял еще 16 исков Минобороны Военно-строительной компании
Суд принял еще 16 исков Минобороны Военно-строительной компании - 24.03.2025, ПРАЙМ
Суд принял еще 16 исков Минобороны Военно-строительной компании
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал еще 16 исков министерства обороны России к Военно-строительной компании (ВСК), одному из крупных подрядчиков оборонного... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:11+0300
2025-03-24T11:11+0300
2025-03-24T11:11+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал еще 16 исков министерства обороны России к Военно-строительной компании (ВСК), одному из крупных подрядчиков оборонного ведомства, на общую сумму более 952 миллионов рублей, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Все 16 исков поступили в суд 20 марта. Основания исковых требований и другие подробности пока не сообщаются. Предыдущую серию исков на сумму порядка 850 миллионов рублей ведомство направило в суд 14 марта. Подчиненная Минобороны публично-правовая компания "Военно-строительная компания" за прошлый год получила более 200 исков от оборонного ведомства, своего основного заказчика, в том числе на суммы от 1,5 миллиарда до 3 миллиардов рублей. Иски продолжают поступать в суд и в этом году. Арбитражный суд Москвы в январе полностью удовлетворил самый крупный иск, взыскав с ВСК в пользу Минобороны почти 3 миллиарда рублей убытков по госконтракту от 21 октября 2021 года на завершение строительно-монтажных работ (в опубликованных материалах суда объект работ не указан). Нарушения были установлены Счетной палатой в ходе проверки расходования бюджетных средств на "проектирование, строительство и реконструкцию, в том числе с элементами технического перевооружения, объектов капитального строительства военно-морских баз Военно-Морского флота".
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РОССИЯ, Общество , ВСК, Минобороны РФ
Суд принял еще 16 исков Минобороны Военно-строительной компании
Суд принял еще 16 исков МО к Военно-строительной компании на 952 миллиона рублей
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал еще 16 исков министерства обороны России к Военно-строительной компании (ВСК), одному из крупных подрядчиков оборонного ведомства, на общую сумму более 952 миллионов рублей, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
Все 16 исков поступили в суд 20 марта. Основания исковых требований и другие подробности пока не сообщаются. Предыдущую серию исков на сумму порядка 850 миллионов рублей ведомство направило в суд 14 марта.
Подчиненная Минобороны публично-правовая компания "Военно-строительная компания" за прошлый год получила более 200 исков от оборонного ведомства, своего основного заказчика, в том числе на суммы от 1,5 миллиарда до 3 миллиардов рублей. Иски продолжают поступать в суд и в этом году.
Арбитражный суд Москвы в январе полностью удовлетворил самый крупный иск, взыскав с ВСК в пользу Минобороны почти 3 миллиарда рублей убытков по госконтракту от 21 октября 2021 года на завершение строительно-монтажных работ (в опубликованных материалах суда объект работ не указан). Нарушения были установлены Счетной палатой в ходе проверки расходования бюджетных средств на "проектирование, строительство и реконструкцию, в том числе с элементами технического перевооружения, объектов капитального строительства военно-морских баз Военно-Морского флота".
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