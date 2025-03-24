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Суд оставил под арестом двух сотрудников "Макфы" по делу о взятке - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Суд оставил под арестом двух сотрудников "Макфы" по делу о взятке
Суд оставил под арестом двух сотрудников "Макфы" по делу о взятке - 24.03.2025, ПРАЙМ
Суд оставил под арестом двух сотрудников "Макфы" по делу о взятке
Челябинский областной суд оставил под арестом директора по закупкам и снабжению Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна АО "Макфа" Ивана Тофана,... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:20+0300
2025-03-24T11:20+0300
россия
макфа
суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – ПРАЙМ. Челябинский областной суд оставил под арестом директора по закупкам и снабжению Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна АО "Макфа" Ивана Тофана, обвиняемых в покушении на получение взятки, сообщает пресс-служба инстанции. По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года фигуранты планировали получить взятку в размере более 16 миллионов рублей за подписание договоров на поставку пшеницы и были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Также уголовное дело было заведено в отношении менеджера службы закупки зерна АО "Макфа", подозреваемого в посредничестве во взяточничестве. "Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого (директора по закупкам и снабжению АО "Макфа") Владлена Паршина, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 28 февраля, которым ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 апреля", - говорится в сообщении. Уточняется, что аналогичное решение суд принял и относительно жалобы на арест начальнику службы закупки зерна АО "Макфа" Тофану.
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россия, макфа, суд
РОССИЯ, Макфа, суд
11:20 24.03.2025
 
Суд оставил под арестом двух сотрудников "Макфы" по делу о взятке

Суд в Челябинске оставил под арестом двух сотрудников "Макфы" по делу о взятке

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – ПРАЙМ. Челябинский областной суд оставил под арестом директора по закупкам и снабжению Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна АО "Макфа" Ивана Тофана, обвиняемых в покушении на получение взятки, сообщает пресс-служба инстанции.
По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года фигуранты планировали получить взятку в размере более 16 миллионов рублей за подписание договоров на поставку пшеницы и были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Также уголовное дело было заведено в отношении менеджера службы закупки зерна АО "Макфа", подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.
"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого (директора по закупкам и снабжению АО "Макфа") Владлена Паршина, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 28 февраля, которым ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 апреля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аналогичное решение суд принял и относительно жалобы на арест начальнику службы закупки зерна АО "Макфа" Тофану.
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