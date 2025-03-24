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Суд оставил под арестом двух сотрудников "Макфы" по делу о взятке

Суд оставил под арестом двух сотрудников "Макфы" по делу о взятке - 24.03.2025, ПРАЙМ

Суд оставил под арестом двух сотрудников "Макфы" по делу о взятке

Челябинский областной суд оставил под арестом директора по закупкам и снабжению Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна АО "Макфа" Ивана Тофана,... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T11:20+0300

2025-03-24T11:20+0300

2025-03-24T11:20+0300

россия

макфа

суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – ПРАЙМ. Челябинский областной суд оставил под арестом директора по закупкам и снабжению Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна АО "Макфа" Ивана Тофана, обвиняемых в покушении на получение взятки, сообщает пресс-служба инстанции. По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года фигуранты планировали получить взятку в размере более 16 миллионов рублей за подписание договоров на поставку пшеницы и были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Также уголовное дело было заведено в отношении менеджера службы закупки зерна АО "Макфа", подозреваемого в посредничестве во взяточничестве. "Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого (директора по закупкам и снабжению АО "Макфа") Владлена Паршина, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 28 февраля, которым ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 апреля", - говорится в сообщении. Уточняется, что аналогичное решение суд принял и относительно жалобы на арест начальнику службы закупки зерна АО "Макфа" Тофану.

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россия, макфа, суд