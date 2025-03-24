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Госдеп заявил о необходимости восстановления торговли в Черном море

Госдеп заявил о необходимости восстановления торговли в Черном море - 24.03.2025, ПРАЙМ

Госдеп заявил о необходимости восстановления торговли в Черном море

Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что мораторий на удары в Черном море предшествует договоренности о полном прекращении огня на Украине,... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T22:06+0300

2025-03-24T22:06+0300

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политика

госдеп

черное море

торговля

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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что мораторий на удары в Черном море предшествует договоренности о полном прекращении огня на Украине, целью является восстановление там торговой деятельности. "Переговорные команды встречаются в Саудовской Аравии, обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня", - сказала Брюс на брифинге. По ее словам, "цель - полностью восстановить мирную торговую деятельность в Черном море". "Черное море сейчас обсуждается напрямую, надеемся на успех", - сказала Брюс.

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черное море

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госдеп, черное море, торговля