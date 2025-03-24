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Госдеп заявил о необходимости восстановления торговли в Черном море - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Госдеп заявил о необходимости восстановления торговли в Черном море
Госдеп заявил о необходимости восстановления торговли в Черном море - 24.03.2025, ПРАЙМ
Госдеп заявил о необходимости восстановления торговли в Черном море
Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что мораторий на удары в Черном море предшествует договоренности о полном прекращении огня на Украине,... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T22:06+0300
2025-03-24T22:07+0300
политика
госдеп
черное море
торговля
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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что мораторий на удары в Черном море предшествует договоренности о полном прекращении огня на Украине, целью является восстановление там торговой деятельности. "Переговорные команды встречаются в Саудовской Аравии, обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня", - сказала Брюс на брифинге. По ее словам, "цель - полностью восстановить мирную торговую деятельность в Черном море". "Черное море сейчас обсуждается напрямую, надеемся на успех", - сказала Брюс.
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госдеп, черное море, торговля
Политика, Госдеп, Черное море, торговля
22:06 24.03.2025 (обновлено: 22:07 24.03.2025)
 
Госдеп заявил о необходимости восстановления торговли в Черном море

Госдеп: торговая деятельность в Черном море должна быть полностью восстановлена

© РИА Новости . Сергей Мальгавко%Загадки и факты: удивительное Черное море
%Загадки и факты: удивительное Черное море - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что мораторий на удары в Черном море предшествует договоренности о полном прекращении огня на Украине, целью является восстановление там торговой деятельности.
"Переговорные команды встречаются в Саудовской Аравии, обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня", - сказала Брюс на брифинге.
По ее словам, "цель - полностью восстановить мирную торговую деятельность в Черном море".
Феодосия - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
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10:28
"Черное море сейчас обсуждается напрямую, надеемся на успех", - сказала Брюс.
 
ПолитикаГосдепЧерное мореторговля
 
 
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