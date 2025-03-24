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ЕК готовит предложение по продлению беспошлинного ввоза товаров с Украины
ЕК готовит предложение по продлению беспошлинного ввоза товаров с Украины - 24.03.2025, ПРАЙМ
ЕК готовит предложение по продлению беспошлинного ввоза товаров с Украины
Европейская комиссия готовит предложение по продлению режима беспошлинного ввоза товаров в ЕС с Украины, постарается как можно скорее представить его украинским | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:29+0300
2025-03-24T15:29+0300
2025-03-24T15:29+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия готовит предложение по продлению режима беспошлинного ввоза товаров в ЕС с Украины, постарается как можно скорее представить его украинским властям, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл. "Пока рано что-либо говорить конкретное по срокам, Еврокомиссия готовит это предложение и рассчитывает как можно скорее представить его украинской стороне", - сказал он. Беспошлинный режим для украинских товаров в ЕС истекает 5 июня этого года. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
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Политика, УКРАИНА, Мировая экономика, Брюссель, ЕС, ЕК
ЕК готовит предложение по продлению беспошлинного ввоза товаров с Украины
Еврокомиссия готовит предложение по продлению беспошлинного режима для товаров с Украины
БРЮССЕЛЬ, 24 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия готовит предложение по продлению режима беспошлинного ввоза товаров в ЕС с Украины, постарается как можно скорее представить его украинским властям, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл.
"Пока рано что-либо говорить конкретное по срокам, Еврокомиссия готовит это предложение и рассчитывает как можно скорее представить его украинской стороне", - сказал он.
Беспошлинный режим для украинских товаров в ЕС истекает 5 июня этого года.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
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