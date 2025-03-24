https://1prime.ru/20250324/tovar-856056781.html

ЕК готовит предложение по продлению беспошлинного ввоза товаров с Украины

ЕК готовит предложение по продлению беспошлинного ввоза товаров с Украины - 24.03.2025, ПРАЙМ

ЕК готовит предложение по продлению беспошлинного ввоза товаров с Украины

Европейская комиссия готовит предложение по продлению режима беспошлинного ввоза товаров в ЕС с Украины, постарается как можно скорее представить его украинским | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T15:29+0300

2025-03-24T15:29+0300

2025-03-24T15:29+0300

политика

украина

мировая экономика

брюссель

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия готовит предложение по продлению режима беспошлинного ввоза товаров в ЕС с Украины, постарается как можно скорее представить его украинским властям, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл. "Пока рано что-либо говорить конкретное по срокам, Еврокомиссия готовит это предложение и рассчитывает как можно скорее представить его украинской стороне", - сказал он. Беспошлинный режим для украинских товаров в ЕС истекает 5 июня этого года. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.

https://1prime.ru/20250324/kiev-856039218.html

украина

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, мировая экономика, брюссель, ес, ек