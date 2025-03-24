Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК готовит предложение по продлению беспошлинного ввоза товаров с Украины - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250324/tovar-856056781.html
ЕК готовит предложение по продлению беспошлинного ввоза товаров с Украины
ЕК готовит предложение по продлению беспошлинного ввоза товаров с Украины - 24.03.2025, ПРАЙМ
ЕК готовит предложение по продлению беспошлинного ввоза товаров с Украины
Европейская комиссия готовит предложение по продлению режима беспошлинного ввоза товаров в ЕС с Украины, постарается как можно скорее представить его украинским | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:29+0300
2025-03-24T15:29+0300
политика
украина
мировая экономика
брюссель
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия готовит предложение по продлению режима беспошлинного ввоза товаров в ЕС с Украины, постарается как можно скорее представить его украинским властям, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл. "Пока рано что-либо говорить конкретное по срокам, Еврокомиссия готовит это предложение и рассчитывает как можно скорее представить его украинской стороне", - сказал он. Беспошлинный режим для украинских товаров в ЕС истекает 5 июня этого года. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
https://1prime.ru/20250324/kiev-856039218.html
украина
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_df00910f85de1d58d960a8df899834c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, мировая экономика, брюссель, ес, ек
Политика, УКРАИНА, Мировая экономика, Брюссель, ЕС, ЕК
15:29 24.03.2025
 
ЕК готовит предложение по продлению беспошлинного ввоза товаров с Украины

Еврокомиссия готовит предложение по продлению беспошлинного режима для товаров с Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 24 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия готовит предложение по продлению режима беспошлинного ввоза товаров в ЕС с Украины, постарается как можно скорее представить его украинским властям, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл.
"Пока рано что-либо говорить конкретное по срокам, Еврокомиссия готовит это предложение и рассчитывает как можно скорее представить его украинской стороне", - сказал он.
Беспошлинный режим для украинских товаров в ЕС истекает 5 июня этого года.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
"Разрушительно". В Киеве забили тревогу из-за одного решения ЕС
09:29
 
ПолитикаУКРАИНАМировая экономикаБрюссельЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала