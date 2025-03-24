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ЦБ ограничил переводы за рубеж средств недружественных резидентов

ЦБ ограничил переводы за рубеж средств недружественных резидентов - 24.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ ограничил переводы за рубеж средств недружественных резидентов

Банк России продлил еще на полгода - до конца сентября 2025 года - ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T10:14+0300

2025-03-24T10:14+0300

2025-03-24T10:23+0300

банк россии

переводы

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Банк России продлил еще на полгода - до конца сентября 2025 года - ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, следует из пресс-релиза регулятора."Банк России сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 апреля 2025 года еще на 6 месяцев", - говорится в сообщении."Ограничения касаются переводов со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года", - уточняет ЦБ.Решение принято для поддержания финансовой стабильности, пояснил регулятор.

https://1prime.ru/20250324/tsb-856040813.html

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переводы