Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции оценили возможность участия в Черноморской инициативе - 24.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250324/turtsiya-856046218.html
В Турции оценили возможность участия в Черноморской инициативе
В Турции оценили возможность участия в Черноморской инициативе - 24.03.2025, ПРАЙМ
В Турции оценили возможность участия в Черноморской инициативе
Вероятное участие Турции в переговорах по черноморской инициативе прояснится после встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде, заявил РИА Новости источник в... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:09+0300
2025-03-24T12:09+0300
политика
турция
сша
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_75f96f891e8ed9e434a3bcf0c37bb663.jpg
АНКАРА, 24 мар - ПРАЙМ. Вероятное участие Турции в переговорах по черноморской инициативе прояснится после встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции. В Саудовской Аравии в понедельник стартовал новый этап российско-американских переговоров, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента. Ранее корреспондент РИА Новости передал, что российская делегация прибыла на место переговоров с группой экспертов от США в саудовском Эр-Рияде, они пройдут в одном из отелей. Экспертная встреча "технических команд" России и США состоится в понедельник в саудовском Эр-Рияде, как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. "Для этого (участия Турции в процессе - ред.). необходимо прояснение деталей. Наверняка по итогам встречи Эр-Рияде картина прояснится. Пока рано об этом говорить",- заявил собеседник агентства на вопрос о вероятном участии Турции в переговорном процессе.
https://1prime.ru/20250324/stavka-856042294.html
турция
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_11f9d96061e18a02236756d4a3465632.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, сша, рф
Политика, ТУРЦИЯ, США, РФ
12:09 24.03.2025
 
В Турции оценили возможность участия в Черноморской инициативе

Роль Турции в обсуждении черноморской сделки прояснится после встречи России и США

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 24 мар - ПРАЙМ. Вероятное участие Турции в переговорах по черноморской инициативе прояснится после встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.
В Саудовской Аравии в понедельник стартовал новый этап российско-американских переговоров, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента. Ранее корреспондент РИА Новости передал, что российская делегация прибыла на место переговоров с группой экспертов от США в саудовском Эр-Рияде, они пройдут в одном из отелей. Экспертная встреча "технических команд" России и США состоится в понедельник в саудовском Эр-Рияде, как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Для этого (участия Турции в процессе - ред.). необходимо прояснение деталей. Наверняка по итогам встречи Эр-Рияде картина прояснится. Пока рано об этом говорить",- заявил собеседник агентства на вопрос о вероятном участии Турции в переговорном процессе.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
В Раде раскрыли цель участия военных в переговорах Украины и США в Эр-Рияде
10:41
 
ПолитикаТУРЦИЯСШАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала