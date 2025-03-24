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В Турции оценили возможность участия в Черноморской инициативе
В Турции оценили возможность участия в Черноморской инициативе - 24.03.2025, ПРАЙМ
В Турции оценили возможность участия в Черноморской инициативе
Вероятное участие Турции в переговорах по черноморской инициативе прояснится после встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде, заявил РИА Новости источник в... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:09+0300
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АНКАРА, 24 мар - ПРАЙМ. Вероятное участие Турции в переговорах по черноморской инициативе прояснится после встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции. В Саудовской Аравии в понедельник стартовал новый этап российско-американских переговоров, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента. Ранее корреспондент РИА Новости передал, что российская делегация прибыла на место переговоров с группой экспертов от США в саудовском Эр-Рияде, они пройдут в одном из отелей. Экспертная встреча "технических команд" России и США состоится в понедельник в саудовском Эр-Рияде, как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. "Для этого (участия Турции в процессе - ред.). необходимо прояснение деталей. Наверняка по итогам встречи Эр-Рияде картина прояснится. Пока рано об этом говорить",- заявил собеседник агентства на вопрос о вероятном участии Турции в переговорном процессе.
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Политика, ТУРЦИЯ, США, РФ
В Турции оценили возможность участия в Черноморской инициативе
Роль Турции в обсуждении черноморской сделки прояснится после встречи России и США
АНКАРА, 24 мар - ПРАЙМ. Вероятное участие Турции в переговорах по черноморской инициативе прояснится после встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.
В Саудовской Аравии в понедельник стартовал новый этап российско-американских переговоров, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента. Ранее корреспондент РИА Новости передал, что российская делегация прибыла на место переговоров с группой экспертов от США в саудовском Эр-Рияде, они пройдут в одном из отелей. Экспертная встреча "технических команд" России и США состоится в понедельник в саудовском Эр-Рияде, как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Для этого (участия Турции в процессе - ред.). необходимо прояснение деталей. Наверняка по итогам встречи Эр-Рияде картина прояснится. Пока рано об этом говорить",- заявил собеседник агентства на вопрос о вероятном участии Турции в переговорном процессе.
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