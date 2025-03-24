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Акрон планирует увеличить производство минеральных удобрений

Акрон планирует увеличить производство минеральных удобрений - 24.03.2025, ПРАЙМ

Акрон планирует увеличить производство минеральных удобрений

Группа "Акрон", один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, планирует увеличить производство товарной продукции на 7%, до 9 миллионов тонн | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T11:50+0300

2025-03-24T11:50+0300

2025-03-24T11:50+0300

экономика

акрон

александр попов

бизнес

промышленность

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Группа "Акрон", один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, планирует увеличить производство товарной продукции на 7%, до 9 миллионов тонн в 2025 году, говорится в сообщении компании. "В химическом сегменте важнейшим направлением является модернизация аммиачных производств. В 2025 году планируем запустить второй агрегат нитрата кальция, а в 2026 - завершить реконструкцию агрегатов карбамида №1-4 также на площадке в Великом Новгороде. Эффект от проведенных в прошлом году работ уже заметен. В 2025 планируем увеличить объем производства товарной продукции на 7%, до 9 миллионов тонн", - заявил председатель совета директоров Александр Попов, слова которого приводятся в финансовой отчетности компании за 2024 год.

https://1prime.ru/20250120/akron--854321664.html

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акрон, александр попов, бизнес, промышленность