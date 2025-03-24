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Акрон планирует увеличить производство минеральных удобрений - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Акрон планирует увеличить производство минеральных удобрений
Акрон планирует увеличить производство минеральных удобрений - 24.03.2025, ПРАЙМ
Акрон планирует увеличить производство минеральных удобрений
Группа "Акрон", один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, планирует увеличить производство товарной продукции на 7%, до 9 миллионов тонн | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:50+0300
2025-03-24T11:50+0300
экономика
акрон
александр попов
бизнес
промышленность
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Группа "Акрон", один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, планирует увеличить производство товарной продукции на 7%, до 9 миллионов тонн в 2025 году, говорится в сообщении компании. "В химическом сегменте важнейшим направлением является модернизация аммиачных производств. В 2025 году планируем запустить второй агрегат нитрата кальция, а в 2026 - завершить реконструкцию агрегатов карбамида №1-4 также на площадке в Великом Новгороде. Эффект от проведенных в прошлом году работ уже заметен. В 2025 планируем увеличить объем производства товарной продукции на 7%, до 9 миллионов тонн", - заявил председатель совета директоров Александр Попов, слова которого приводятся в финансовой отчетности компании за 2024 год.
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акрон, александр попов, бизнес, промышленность
Экономика, Акрон, Александр Попов, Бизнес, Промышленность
11:50 24.03.2025
 
Акрон планирует увеличить производство минеральных удобрений

Акрон планирует увеличить производство минеральных удобрений в 2025 году на 7%

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Группа "Акрон", один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, планирует увеличить производство товарной продукции на 7%, до 9 миллионов тонн в 2025 году, говорится в сообщении компании.
"В химическом сегменте важнейшим направлением является модернизация аммиачных производств. В 2025 году планируем запустить второй агрегат нитрата кальция, а в 2026 - завершить реконструкцию агрегатов карбамида №1-4 также на площадке в Великом Новгороде. Эффект от проведенных в прошлом году работ уже заметен. В 2025 планируем увеличить объем производства товарной продукции на 7%, до 9 миллионов тонн", - заявил председатель совета директоров Александр Попов, слова которого приводятся в финансовой отчетности компании за 2024 год.
Мешки с удобрениями российского производства - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
Акрон снизил производство минеральных удобрений в 2024 году
20 января, 12:24
 
ЭкономикаАкронАлександр ПоповБизнесПромышленность
 
 
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