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Патрушев рассказал о планах по наращиванию производства минудобрений

Патрушев рассказал о планах по наращиванию производства минудобрений - 24.03.2025, ПРАЙМ

Патрушев рассказал о планах по наращиванию производства минудобрений

Производство минеральных удобрений в России в 2027 году может превысить 70 миллионов тонн, в настоящее время в отрасли реализуется около 60 крупных... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T18:50+0300

2025-03-24T18:50+0300

2025-03-24T18:51+0300

экономика

дмитрий патрушев

удобрения

производство

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Производство минеральных удобрений в России в 2027 году может превысить 70 миллионов тонн, в настоящее время в отрасли реализуется около 60 крупных инвестпроектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании с производителями минеральных удобрений. "Сейчас в отрасли удобрений реализуются порядка 60 крупных инвестпроектов, и по планам уже в 2027 году в России может производиться больше 70 миллионов тонн минеральных удобрений, а до 2030 года – до 80 миллионов тонн", - заявил Патрушев, слова которого приводятся в сообщении его аппарата. Он также отметил, что внушительные объемы производства удобрений позволяют России из года в год наращивать экспортные поставки. Россия один из крупнейших экспортеров удобрений в мире, и это вклад страны в мировую продовольственную безопасность. "Текущие показатели рынка минеральных удобрений позволяют нам с уверенностью говорить, что сформированная в России отрасль является одной из самых сильных в мире. По объемам производства минеральных удобрений мы занимаем вторую строчку глобального рейтинга... Насыщение своего рынка – наша ключевая задача, поскольку доступность удобрений напрямую влияет на выполнение стратегических планов сельского хозяйства", - сказал вице-премьер РФ. Ранее в марте глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев отметил, что производство минеральных удобрений в 2025 году может достигнуть рекордного уровня - 65 миллионов тонн. Кроме того, он напомнил, что российская индустрия минеральных удобрений до 2030 года нацелена увеличить выпуск агрохимической продукции на треть - до 80 миллионов тонн. Экспорт, по его словам, должен вырасти в 1,5 раза - до 58 миллионов тонн.

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дмитрий патрушев, удобрения, производство