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Российские компании начали останавливать поставки коксующегося угля в Китай

Российские компании начали останавливать поставки коксующегося угля в Китай - 24.03.2025, ПРАЙМ

Российские компании начали останавливать поставки коксующегося угля в Китай

Рентабельность экспорта российского коксующегося угля снизилась на 7-10% из-за снижения цен и укрепления рубля, передает газета "Коммерсантъ". | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T10:58+0300

2025-03-24T10:58+0300

2025-03-24T10:58+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Рентабельность экспорта российского коксующегося угля снизилась на 7-10% из-за снижения цен и укрепления рубля, передает газета "Коммерсантъ".Согласно изданию, некоторые российские компании прекратили поставки в Китай, так как это стало невыгодным. Цены упали на восточном направлении на 6,6-11,1% и на западном на 1,1-3,6%.Поставки коксующегося угля в Китай также не увеличились после китайского Нового года из-за снижения спроса и роста внутреннего производства. Индия, которая ранее была одним из основных импортеров, также не может компенсировать снижение поставок, заключили в издании.

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китай

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россия, китай, уголь