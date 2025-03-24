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Российские компании начали останавливать поставки коксующегося угля в Китай
Российские компании начали останавливать поставки коксующегося угля в Китай - 24.03.2025, ПРАЙМ
Российские компании начали останавливать поставки коксующегося угля в Китай
Рентабельность экспорта российского коксующегося угля снизилась на 7-10% из-за снижения цен и укрепления рубля, передает газета "Коммерсантъ". | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T10:58+0300
2025-03-24T10:58+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Рентабельность экспорта российского коксующегося угля снизилась на 7-10% из-за снижения цен и укрепления рубля, передает газета "Коммерсантъ".Согласно изданию, некоторые российские компании прекратили поставки в Китай, так как это стало невыгодным. Цены упали на восточном направлении на 6,6-11,1% и на западном на 1,1-3,6%.Поставки коксующегося угля в Китай также не увеличились после китайского Нового года из-за снижения спроса и роста внутреннего производства. Индия, которая ранее была одним из основных импортеров, также не может компенсировать снижение поставок, заключили в издании.
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россия, китай, уголь
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, уголь
Российские компании начали останавливать поставки коксующегося угля в Китай
"Ъ": Российские компании начали останавливать поставки коксующегося угля в Китай
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ.
Рентабельность экспорта российского коксующегося угля снизилась на 7-10% из-за снижения цен и укрепления рубля, передает
газета "Коммерсантъ".
Согласно изданию, некоторые российские компании прекратили поставки в Китай, так как это стало невыгодным. Цены упали на восточном направлении на 6,6-11,1% и на западном на 1,1-3,6%.
Поставки коксующегося угля в Китай также не увеличились после китайского Нового года из-за снижения спроса и роста внутреннего производства. Индия, которая ранее была одним из основных импортеров, также не может компенсировать снижение поставок, заключили в издании.
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