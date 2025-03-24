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"Украина не имеет права" В США ответили на критику Уиткоффа со стороны Рады
"Украина не имеет права" В США ответили на критику Уиткоффа со стороны Рады - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Украина не имеет права" В США ответили на критику Уиткоффа со стороны Рады
Украина не обладает правом оказывать влияние на решения Соединенных Штатов, написал в социальной сети X офицер американской разведки в отставке, военный эксперт | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T23:51+0300
2025-03-24T23:51+0300
2025-03-24T23:51+0300
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украина не обладает правом оказывать влияние на решения Соединенных Штатов, написал в социальной сети X офицер американской разведки в отставке, военный эксперт Скотт Риттер, комментируя требования депутата Верховной рады в отношении спецпосланника президента США по Украине Стивена Уиткоффа.Ранее нардеп Александра Мережко выступил с требованием, чтобы спецпосланника исключили из переговорного процесса."Украина не имеет права вето на какие-либо действия США", — написал Риттер.Ранее спецпосланник Уиткофф рассказал в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону об обсуждении статуса новых регионов Российской Федерации, согласии украинского руководства на проведение президентских выборы, а также о своей беседе с российским лидером Владимиром Путиным. впоследствии нардеп Мережко заявил, что Уиткофф сделал позорные заявления и выступил с призывом исключить спецпосланника президента США из переговорного процесса.
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скотт риттер, стив уиткофф, верховная рада, украина
Политика, Скотт Риттер, Стив Уиткофф, Верховная рада, УКРАИНА
"Украина не имеет права" В США ответили на критику Уиткоффа со стороны Рады
Риттер: Украина не имеет права влиять на решения Соединенных Штатов
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Украина не обладает правом оказывать влияние на решения Соединенных Штатов, написал в социальной сети X
офицер американской разведки в отставке, военный эксперт Скотт Риттер, комментируя требования депутата Верховной рады в отношении спецпосланника президента США по Украине Стивена Уиткоффа.
Ранее нардеп Александра Мережко выступил с требованием, чтобы спецпосланника исключили из переговорного процесса.
"Украина не имеет права вето на какие-либо действия США", — написал Риттер.
Джей Ди Вэнс проигнорировал приглашение от Украины, передает Times
Ранее спецпосланник Уиткофф рассказал в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону об обсуждении статуса новых регионов Российской Федерации, согласии украинского руководства на проведение президентских выборы, а также о своей беседе с российским лидером Владимиром Путиным. впоследствии нардеп Мережко заявил, что Уиткофф сделал позорные заявления и выступил с призывом исключить спецпосланника президента США из переговорного процесса.