https://1prime.ru/20250324/ukraina-856070240.html

"Украина не имеет права" В США ответили на критику Уиткоффа со стороны Рады

"Украина не имеет права" В США ответили на критику Уиткоффа со стороны Рады - 24.03.2025, ПРАЙМ

"Украина не имеет права" В США ответили на критику Уиткоффа со стороны Рады

Украина не обладает правом оказывать влияние на решения Соединенных Штатов, написал в социальной сети X офицер американской разведки в отставке, военный эксперт | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T23:51+0300

2025-03-24T23:51+0300

2025-03-24T23:51+0300

политика

скотт риттер

стив уиткофф

верховная рада

украина

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украина не обладает правом оказывать влияние на решения Соединенных Штатов, написал в социальной сети X офицер американской разведки в отставке, военный эксперт Скотт Риттер, комментируя требования депутата Верховной рады в отношении спецпосланника президента США по Украине Стивена Уиткоффа.Ранее нардеп Александра Мережко выступил с требованием, чтобы спецпосланника исключили из переговорного процесса."Украина не имеет права вето на какие-либо действия США", — написал Риттер.Ранее спецпосланник Уиткофф рассказал в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону об обсуждении статуса новых регионов Российской Федерации, согласии украинского руководства на проведение президентских выборы, а также о своей беседе с российским лидером Владимиром Путиным. впоследствии нардеп Мережко заявил, что Уиткофф сделал позорные заявления и выступил с призывом исключить спецпосланника президента США из переговорного процесса.

https://1prime.ru/20250324/vens-856066876.html

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скотт риттер, стив уиткофф, верховная рада, украина