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"Коалиция дронов" направит Киеву несколько миллионов евро на беспилотники - 24.03.2025, ПРАЙМ
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"Коалиция дронов" направит Киеву несколько миллионов евро на беспилотники
"Коалиция дронов" направит Киеву несколько миллионов евро на беспилотники - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Коалиция дронов" направит Киеву несколько миллионов евро на беспилотники
Западные страны из так называемой "коалиции дронов", которую возглавляют Великобритания и Латвия, выделила Киеву 20 миллионов евро на закупку разведывательных... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T11:48+0300
2025-03-24T11:48+0300
вооружения
украина
дроны
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Западные страны из так называемой "коалиции дронов", которую возглавляют Великобритания и Латвия, выделила Киеву 20 миллионов евро на закупку разведывательных беспилотников, сообщили в минобороны Украины. "Страны-партнеры "коалиции дронов" приняли решение о выделении 20 миллионов евро из общего фонда для того, чтобы закупить разведывательные БПЛА (ISR) тактического уровня для сил обороны. Поставка техники ожидается в течение трех месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Названная коалиция создана в феврале 2024 года в ходе 19-й встречи в формате "Рамштайн", идея была предложена Латвией. Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы, в которую входят 18 стран, включая Украину и ряд других европейских государств, а также Австралия, Канада и Новая Зеландия.
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украина, дроны
Вооружения, УКРАИНА, дроны
11:48 24.03.2025
 
"Коалиция дронов" направит Киеву несколько миллионов евро на беспилотники

МО Украины: страны из "коалиции дронов" направят Киеву €20 млн на беспилотники

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Западные страны из так называемой "коалиции дронов", которую возглавляют Великобритания и Латвия, выделила Киеву 20 миллионов евро на закупку разведывательных беспилотников, сообщили в минобороны Украины.
"Страны-партнеры "коалиции дронов" приняли решение о выделении 20 миллионов евро из общего фонда для того, чтобы закупить разведывательные БПЛА (ISR) тактического уровня для сил обороны. Поставка техники ожидается в течение трех месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Названная коалиция создана в феврале 2024 года в ходе 19-й встречи в формате "Рамштайн", идея была предложена Латвией. Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы, в которую входят 18 стран, включая Украину и ряд других европейских государств, а также Австралия, Канада и Новая Зеландия.
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ВооруженияУКРАИНАдроны
 
 
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