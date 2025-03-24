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"Коалиция дронов" направит Киеву несколько миллионов евро на беспилотники

"Коалиция дронов" направит Киеву несколько миллионов евро на беспилотники - 24.03.2025, ПРАЙМ

"Коалиция дронов" направит Киеву несколько миллионов евро на беспилотники

Западные страны из так называемой "коалиции дронов", которую возглавляют Великобритания и Латвия, выделила Киеву 20 миллионов евро на закупку разведывательных... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T11:48+0300

2025-03-24T11:48+0300

2025-03-24T11:48+0300

вооружения

украина

дроны

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Западные страны из так называемой "коалиции дронов", которую возглавляют Великобритания и Латвия, выделила Киеву 20 миллионов евро на закупку разведывательных беспилотников, сообщили в минобороны Украины. "Страны-партнеры "коалиции дронов" приняли решение о выделении 20 миллионов евро из общего фонда для того, чтобы закупить разведывательные БПЛА (ISR) тактического уровня для сил обороны. Поставка техники ожидается в течение трех месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Названная коалиция создана в феврале 2024 года в ходе 19-й встречи в формате "Рамштайн", идея была предложена Латвией. Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы, в которую входят 18 стран, включая Украину и ряд других европейских государств, а также Австралия, Канада и Новая Зеландия.

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украина, дроны