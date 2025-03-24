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Джей Ди Вэнс проигнорировал приглашение от Украины, передает Times
Джей Ди Вэнс проигнорировал приглашение от Украины, передает Times - 24.03.2025, ПРАЙМ
Джей Ди Вэнс проигнорировал приглашение от Украины, передает Times
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не ответил на очередное приглашение посетить Украину, сообщает журнал Times. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T20:29+0300
2025-03-24T20:29+0300
2025-03-24T20:33+0300
политика
джей ди вэнс
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не ответил на очередное приглашение посетить Украину, сообщает журнал Times. Как сообщает журнал, во время одного из недавних телефонных разговоров Владимир Зеленский заявлял, что Вэнса все еще ждут на Украине. "Вице-президент не ответил", - говорится в материале журнала. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Во время перепалки Зеленский нахамил Вэнсу и в частности заявил, что тот не был на Украине и не видит, что там происходит, поэтому якобы не может говорить о проблемах Киева. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
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джей ди вэнс, приглашение, украина
Политика, Джей Ди Вэнс, приглашение, УКРАИНА
Джей Ди Вэнс проигнорировал приглашение от Украины, передает Times
Times: вице-президент США Вэнс не ответил на приглашение посетить Украину
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не ответил на очередное приглашение посетить Украину, сообщает журнал Times.
Как сообщает журнал, во время одного из недавних телефонных разговоров Владимир Зеленский заявлял, что Вэнса все еще ждут на Украине.
"Вице-президент не ответил", - говорится в материале журнала.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Джей-Ди Вэнс станет будущим президентом США, заявил Маск
Во время перепалки Зеленский нахамил Вэнсу и в частности заявил, что тот не был на Украине и не видит, что там происходит, поэтому якобы не может говорить о проблемах Киева.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.