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Минфин рассказал о позиции правительства по запуску онлайн-торговли вином

Минфин рассказал о позиции правительства по запуску онлайн-торговли вином - 24.03.2025, ПРАЙМ

Минфин рассказал о позиции правительства по запуску онлайн-торговли вином

В правительстве нет единой позиции по запуску в России онлайн-торговли вином, точки зрения разные, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T14:04+0300

2025-03-24T14:04+0300

2025-03-24T14:04+0300

экономика

россия

минфин

алексей сазанов

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. В правительстве нет единой позиции по запуску в России онлайн-торговли вином, точки зрения разные, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Речь идет о законопроекте, который предполагал эксперимент по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России". Эксперимент планировалось запустить с 1 ноября 2023 года в Москве и Московской области. "Нужна позиция правительства, и здесь есть разные точки зрения. Я не обладаю информацией о том, что Минздрав изменил свою позицию. Минздрав против этого", - ответил Сазанов на вопрос, готово ли правительство вернуться к вопросу обсуждения онлайн-торговли вином.

https://1prime.ru/20250321/roskachestvo-855980983.html

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россия, минфин, алексей сазанов