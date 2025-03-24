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Во Владивостоке на стоянке сгорели более 20 машин
Во Владивостоке на стоянке сгорели более 20 машин - 24.03.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке на стоянке сгорели более 20 машин
Более 20 машин сгорели на стоянке во Владивостоке, пожар ликвидирован на 150 квадратных метрах, никто не пострадал, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T04:33+0300
2025-03-24T04:33+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Более 20 машин сгорели на стоянке во Владивостоке, пожар ликвидирован на 150 квадратных метрах, никто не пострадал, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
Как отмечается ведомством, на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке произошло возгорание автомашин, к месту незамедлительно были направлены пожарные МЧС России. Уточняется, что огнем уничтожен 21 автомобиль.
"Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание автостоянки во Владивостоке... Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливается", - говорится в сообщении.
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Бизнес, Владивосток, МОСКВА, МЧС
Во Владивостоке на стоянке сгорели более 20 машин
Во Владивостоке на стоянке сгорели более 20 машин, никто не пострадал
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Более 20 машин сгорели на стоянке во Владивостоке, пожар ликвидирован на 150 квадратных метрах, никто не пострадал, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
Как отмечается ведомством, на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке произошло возгорание автомашин, к месту незамедлительно были направлены пожарные МЧС России. Уточняется, что огнем уничтожен 21 автомобиль.
"Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание автостоянки во Владивостоке... Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливается", - говорится в сообщении.