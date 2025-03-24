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"Дернуть рубильник". СМИ рассказали об ахиллесовой пяте Европы - 24.03.2025, ПРАЙМ
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"Дернуть рубильник". СМИ рассказали об ахиллесовой пяте Европы
"Дернуть рубильник". СМИ рассказали об ахиллесовой пяте Европы - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Дернуть рубильник". СМИ рассказали об ахиллесовой пяте Европы
Оборона стран Евросоюза критически зависима от Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в публикации портала UnHerd. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:42+0300
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вооружения
евросоюз
сша
зависимость
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Оборона стран Евросоюза критически зависима от Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в публикации портала UnHerd.Утверждается, что условия контракта с ФРГ позволяют американцам в любой момент объявить, что поставки самолетов в Германию и их обслуживание противоречат интересам нацбезопасности США, и в итоге остановить и то, и другое. Вместе с тем авторы материала сообщают, что "среди чиновников Евросоюза ходят слухи, что американцы смогут дернуть "рубильник" и одним махом удаленно отключить все самолеты, если их сумасбродный президент сочтет это нужным".Как отмечается, Европа останется зависимой от соединенных Штатов даже в том случае, если ей удастся привлечь в свой оборонный комплекс существенные инвестиции, поскольку европейскому ВПК "потребуются десятилетия, чтобы залатать огромную брешь в оборонных технологиях". Как образец кабальной зависимости в статье упоминается истребитель пятого поколения F-35, который производит американская авиастроительная корпорация Lockheed Martin при участии компаний из восьми стран. При этом F-35 стоит на вооружении ВВС 14 стран, говорится в материале.
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евросоюз, сша, зависимость
Вооружения, Евросоюз, США, зависимость
15:42 24.03.2025 (обновлено: 15:43 24.03.2025)
 
"Дернуть рубильник". СМИ рассказали об ахиллесовой пяте Европы

UnHerd: европейская оборона попала в критическую зависимость от США

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© fotolia.com / Mopic
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Оборона стран Евросоюза критически зависима от Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в публикации портала UnHerd.
Утверждается, что условия контракта с ФРГ позволяют американцам в любой момент объявить, что поставки самолетов в Германию и их обслуживание противоречат интересам нацбезопасности США, и в итоге остановить и то, и другое.
Вместе с тем авторы материала сообщают, что "среди чиновников Евросоюза ходят слухи, что американцы смогут дернуть "рубильник" и одним махом удаленно отключить все самолеты, если их сумасбродный президент сочтет это нужным".
Как отмечается, Европа останется зависимой от соединенных Штатов даже в том случае, если ей удастся привлечь в свой оборонный комплекс существенные инвестиции, поскольку европейскому ВПК "потребуются десятилетия, чтобы залатать огромную брешь в оборонных технологиях".
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Как образец кабальной зависимости в статье упоминается истребитель пятого поколения F-35, который производит американская авиастроительная корпорация Lockheed Martin при участии компаний из восьми стран. При этом F-35 стоит на вооружении ВВС 14 стран, говорится в материале.
 
ВооруженияЕвросоюзСШАзависимость
 
 
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