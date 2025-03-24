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Губернатор Краснодарского края доложил Путину о троекратном росте ВРП

Губернатор Краснодарского края доложил Путину о троекратном росте ВРП - 24.03.2025, ПРАЙМ

Губернатор Краснодарского края доложил Путину о троекратном росте ВРП

Валовый региональный продукт Краснодарского края с 2015 года вырос в три раза – с 1,8 триллиона рублей до 5,5 триллиона рублей, сообщил президенту РФ Владимиру... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T14:27+0300

2025-03-24T14:27+0300

2025-03-24T14:30+0300

экономика

краснодарский край

врп

владимир путин

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Валовый региональный продукт Краснодарского края с 2015 года вырос в три раза – с 1,8 триллиона рублей до 5,5 триллиона рублей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Вениамин Кондратьев. В понедельник глава государства в Кремле принял краснодарского губернатора. "Если мы возьмем ВРП (валовой региональный продукт – ред.) края, то в 2015 году он был 1,8 триллиона рублей, а по итогам прошлого года составил 5,5 триллиона рублей – (вырос) практически в три раза", - сказал Кондратьев. По его данным, бюджет края в 2015 году составлял 190 миллиардов рублей, а по итогам 2024 года он составил 566 миллиардов рублей. Он отметил, что речь также идет о практически троекратном увеличении. "Это, наверное, сегодня главный показатель, который и позволяет в крае добиваться результатов, не стоять на месте, а двигаться вперед", - добавил губернатор.Также он отметил, что объем инвестиций в курортную сферу Краснодарского края за последние 10 лет увеличился в 100 раз."Очень важный момент тоже по курорту: объем инвестиций в курортную сферу за последние 10 лет увеличился в 100 раз. Это строительство отелей. В прошлом году 30 отелей были введены в эксплуатацию, а сейчас в стройке - 63 отеля, объем инвестиций - 730 миллиардов рублей. Это мы получим еще плюс 33 тысячи четырех- и пятизвездочных номеров в ближайший год. Это, конечно, совсем другой уровень", - сообщил Кондратьев.

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краснодарский край, врп, владимир путин