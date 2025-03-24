https://1prime.ru/20250324/vrp-856054393.html
Губернатор Краснодарского края доложил Путину о троекратном росте ВРП
Губернатор Краснодарского края доложил Путину о троекратном росте ВРП - 24.03.2025, ПРАЙМ
Губернатор Краснодарского края доложил Путину о троекратном росте ВРП
Валовый региональный продукт Краснодарского края с 2015 года вырос в три раза – с 1,8 триллиона рублей до 5,5 триллиона рублей, сообщил президенту РФ Владимиру... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T14:27+0300
2025-03-24T14:27+0300
2025-03-24T14:30+0300
экономика
краснодарский край
врп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84190/64/841906476_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_9ee6ccaccd8c74ee0370dea70a3bf94a.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Валовый региональный продукт Краснодарского края с 2015 года вырос в три раза – с 1,8 триллиона рублей до 5,5 триллиона рублей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Вениамин Кондратьев. В понедельник глава государства в Кремле принял краснодарского губернатора. "Если мы возьмем ВРП (валовой региональный продукт – ред.) края, то в 2015 году он был 1,8 триллиона рублей, а по итогам прошлого года составил 5,5 триллиона рублей – (вырос) практически в три раза", - сказал Кондратьев. По его данным, бюджет края в 2015 году составлял 190 миллиардов рублей, а по итогам 2024 года он составил 566 миллиардов рублей. Он отметил, что речь также идет о практически троекратном увеличении. "Это, наверное, сегодня главный показатель, который и позволяет в крае добиваться результатов, не стоять на месте, а двигаться вперед", - добавил губернатор.Также он отметил, что объем инвестиций в курортную сферу Краснодарского края за последние 10 лет увеличился в 100 раз."Очень важный момент тоже по курорту: объем инвестиций в курортную сферу за последние 10 лет увеличился в 100 раз. Это строительство отелей. В прошлом году 30 отелей были введены в эксплуатацию, а сейчас в стройке - 63 отеля, объем инвестиций - 730 миллиардов рублей. Это мы получим еще плюс 33 тысячи четырех- и пятизвездочных номеров в ближайший год. Это, конечно, совсем другой уровень", - сообщил Кондратьев.
https://1prime.ru/20250324/ataka-856047822.html
краснодарский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84190/64/841906476_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_c1d0bb65a8a4364d6de30c729eef6e19.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, врп, владимир путин
Экономика, Краснодарский край, ВРП, Владимир Путин
Губернатор Краснодарского края доложил Путину о троекратном росте ВРП
Глава Краснодарского края доложил Путину, что ВРП Кубани с 2015 г вырос в 3 раза
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Валовый региональный продукт Краснодарского края с 2015 года вырос в три раза – с 1,8 триллиона рублей до 5,5 триллиона рублей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Вениамин Кондратьев.
В понедельник глава государства в Кремле принял краснодарского губернатора.
"Если мы возьмем ВРП (валовой региональный продукт – ред.) края, то в 2015 году он был 1,8 триллиона рублей, а по итогам прошлого года составил 5,5 триллиона рублей – (вырос) практически в три раза", - сказал Кондратьев.
По его данным, бюджет края в 2015 году составлял 190 миллиардов рублей, а по итогам 2024 года он составил 566 миллиардов рублей. Он отметил, что речь также идет о практически троекратном увеличении.
Беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
"Это, наверное, сегодня главный показатель, который и позволяет в крае добиваться результатов, не стоять на месте, а двигаться вперед", - добавил губернатор.
Также он отметил, что объем инвестиций в курортную сферу Краснодарского края за последние 10 лет увеличился в 100 раз.
"Очень важный момент тоже по курорту: объем инвестиций в курортную сферу за последние 10 лет увеличился в 100 раз. Это строительство отелей. В прошлом году 30 отелей были введены в эксплуатацию, а сейчас в стройке - 63 отеля, объем инвестиций - 730 миллиардов рублей. Это мы получим еще плюс 33 тысячи четырех- и пятизвездочных номеров в ближайший год. Это, конечно, совсем другой уровень", - сообщил Кондратьев.