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В Кремле раскрыли подробности будущего визита Ким Чен Ына в Россию - 24.03.2025, ПРАЙМ
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В Кремле раскрыли подробности будущего визита Ким Чен Ына в Россию
В Кремле раскрыли подробности будущего визита Ким Чен Ына в Россию - 24.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли подробности будущего визита Ким Чен Ына в Россию
Сроки визита председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам, у него есть действующее приглашение... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:44+0300
2025-03-24T12:57+0300
политика
кндр
ким чен ын
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Сроки визита председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам, у него есть действующее приглашение посетить РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что у Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. И сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Пока никаких, скажем так, анонсирующих заявлений мы не готовы делать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема визита лидера КНДР в Россию.В минувшую пятницу, 21 марта, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с Ким Чен Ыном. Встреча продолжалась более двух часов, обсуждались вопросы безопасности, ситуация на Украине, а также начало диалога Москвы и Вашингтона.
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кндр, ким чен ын, дмитрий песков, россия
Политика, КНДР, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, РОССИЯ
12:44 24.03.2025 (обновлено: 12:57 24.03.2025)
 
В Кремле раскрыли подробности будущего визита Ким Чен Ына в Россию

Песков: сроки визита Ким Чен Ына в Россию будут согласованы по дипканалам

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Сроки визита председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам, у него есть действующее приглашение посетить РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что у Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. И сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Пока никаких, скажем так, анонсирующих заявлений мы не готовы делать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема визита лидера КНДР в Россию.
В минувшую пятницу, 21 марта, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с Ким Чен Ыном. Встреча продолжалась более двух часов, обсуждались вопросы безопасности, ситуация на Украине, а также начало диалога Москвы и Вашингтона.
Флаг КНДР - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Российское посольство сообщило о визите делегации КНДР в Москву
17 марта, 17:30
 
ПолитикаКНДРКим Чен ЫнДмитрий ПесковРОССИЯ
 
 
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