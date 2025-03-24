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В Кремле раскрыли подробности будущего визита Ким Чен Ына в Россию
В Кремле раскрыли подробности будущего визита Ким Чен Ына в Россию - 24.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли подробности будущего визита Ким Чен Ына в Россию
Сроки визита председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам, у него есть действующее приглашение... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T12:44+0300
2025-03-24T12:44+0300
2025-03-24T12:57+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Сроки визита председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам, у него есть действующее приглашение посетить РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что у Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. И сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Пока никаких, скажем так, анонсирующих заявлений мы не готовы делать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема визита лидера КНДР в Россию.В минувшую пятницу, 21 марта, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с Ким Чен Ыном. Встреча продолжалась более двух часов, обсуждались вопросы безопасности, ситуация на Украине, а также начало диалога Москвы и Вашингтона.
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кндр, ким чен ын, дмитрий песков, россия
Политика, КНДР, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, РОССИЯ
В Кремле раскрыли подробности будущего визита Ким Чен Ына в Россию
Песков: сроки визита Ким Чен Ына в Россию будут согласованы по дипканалам
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Сроки визита председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам, у него есть действующее приглашение посетить РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что у Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. И сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Пока никаких, скажем так, анонсирующих заявлений мы не готовы делать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема визита лидера КНДР в Россию.
В минувшую пятницу, 21 марта, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с Ким Чен Ыном. Встреча продолжалась более двух часов, обсуждались вопросы безопасности, ситуация на Украине, а также начало диалога Москвы и Вашингтона.
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