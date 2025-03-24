https://1prime.ru/20250324/vto-856068226.html

США не присоединились на заседании комитета ВТО к осуждению России

США не присоединились на заседании комитета ВТО к осуждению России - 24.03.2025, ПРАЙМ

США не присоединились на заседании комитета ВТО к осуждению России

США не поддержали на заседании комитета по сельскому хозяйству Всемирной торговой организации (ВТО) критику Евросоюза, Великобритании и Канады в адрес России в... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T21:22+0300

2025-03-24T21:22+0300

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политика

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осуждение

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ЖЕНЕВА, 24 мар - ПРАЙМ. США не поддержали на заседании комитета по сельскому хозяйству Всемирной торговой организации (ВТО) критику Евросоюза, Великобритании и Канады в адрес России в связи с конфликтом на Украине, сообщил журналистам в Женеве торговый источник. "На заседании Комитета ВТО по сельскому хозяйству 24 марта "друзья Украины" устроили демонстрацию солидарности, призвав Россию немедленно прекратить огонь и уйти с территории Украины, несмотря на отсутствие поддержки со стороны (делегации - ред.) США. Тем временем Канада и Великобритания раскритиковали повышение пошлин администрацией Трампа за подрыв своих обязательств и нарушение баланса уступок, согласованных странами-членами, призвав к скорейшему разрешению торгового спора", - рассказал он. В феврале постпред РФ в ВТО Николай Платонов заявил РИА Новости, что США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов организации, хотя оно носит стандартный характер для группы антироссийски настроенных стран.

https://1prime.ru/20250313/kanada-855764769.html

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сша, вто, осуждение, россия