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Маск ответил на слова о "предательстве" Украины Соединенными Штатами - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Маск ответил на слова о "предательстве" Украины Соединенными Штатами
Маск ответил на слова о "предательстве" Украины Соединенными Штатами - 24.03.2025, ПРАЙМ
Маск ответил на слова о "предательстве" Украины Соединенными Штатами
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что со временем Украина и Соединенные Штаты придут к пониманию, что мирное урегулирование конфликта на Украине... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T09:57+0300
2025-03-24T09:57+0300
политика
илон маск
сша
украина
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что со временем Украина и Соединенные Штаты придут к пониманию, что мирное урегулирование конфликта на Украине является правильным выбором.Такое заявление Маск сделал в ответ на комментарий одного из пользователей социальной сети X, который обвинил США в том, что они "нанесли удар в спину" Украине из-за ограничений в оказании помощи."Мы посмотрим на эту ситуацию через несколько лет и поймем, что мир был правильным вариантом для Украины и Америки. Запомните мои слова", - ответил Маск. 3 марта Министерство обороны США сообщало о приостановке военной помощи Украине. Однако после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта Вашингтон заявил о немедленной отмене паузы в обмене разведданными и возобновлении военных поставок Украине.
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илон маск, сша, украина
Политика, Илон Маск, США, УКРАИНА
09:57 24.03.2025
 
Маск ответил на слова о "предательстве" Украины Соединенными Штатами

Маск: мирное урегулирование конфликта - правильный выбор для США и Украины

© AFP / Peter Parks" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
 Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что со временем Украина и Соединенные Штаты придут к пониманию, что мирное урегулирование конфликта на Украине является правильным выбором.
Такое заявление Маск сделал в ответ на комментарий одного из пользователей социальной сети X, который обвинил США в том, что они "нанесли удар в спину" Украине из-за ограничений в оказании помощи.
"Мы посмотрим на эту ситуацию через несколько лет и поймем, что мир был правильным вариантом для Украины и Америки. Запомните мои слова", - ответил Маск.
3 марта Министерство обороны США сообщало о приостановке военной помощи Украине. Однако после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта Вашингтон заявил о немедленной отмене паузы в обмене разведданными и возобновлении военных поставок Украине.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
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ПолитикаИлон МаскСШАУКРАИНА
 
 
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