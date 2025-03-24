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Маск ответил на слова о "предательстве" Украины Соединенными Штатами

Маск ответил на слова о "предательстве" Украины Соединенными Штатами - 24.03.2025, ПРАЙМ

Маск ответил на слова о "предательстве" Украины Соединенными Штатами

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что со временем Украина и Соединенные Штаты придут к пониманию, что мирное урегулирование конфликта на Украине... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T09:57+0300

2025-03-24T09:57+0300

2025-03-24T09:57+0300

политика

илон маск

сша

украина

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что со временем Украина и Соединенные Штаты придут к пониманию, что мирное урегулирование конфликта на Украине является правильным выбором.Такое заявление Маск сделал в ответ на комментарий одного из пользователей социальной сети X, который обвинил США в том, что они "нанесли удар в спину" Украине из-за ограничений в оказании помощи."Мы посмотрим на эту ситуацию через несколько лет и поймем, что мир был правильным вариантом для Украины и Америки. Запомните мои слова", - ответил Маск. 3 марта Министерство обороны США сообщало о приостановке военной помощи Украине. Однако после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта Вашингтон заявил о немедленной отмене паузы в обмене разведданными и возобновлении военных поставок Украине.

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илон маск, сша, украина