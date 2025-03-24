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Курс юаня открыл торги в понедельник снижением

Курс юаня открыл торги в понедельник снижением - 24.03.2025, ПРАЙМ

Курс юаня открыл торги в понедельник снижением

Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника теряет до 11,43 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.03.2025, ПРАЙМ

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экономика

юань

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника теряет до 11,43 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижался на 4 копейки, до 11,43 рубля.

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