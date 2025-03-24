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Курс юаня открыл торги в понедельник снижением
Курс юаня открыл торги в понедельник снижением - 24.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня открыл торги в понедельник снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника теряет до 11,43 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T10:02+0300
2025-03-24T10:02+0300
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экономика
юань
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника теряет до 11,43 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижался на 4 копейки, до 11,43 рубля.
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юань
Курс юаня открыл торги в понедельник снижением
Курс юаня в начале торгов снижается до 11,43 рубля
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника теряет до 11,43 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижался на 4 копейки, до 11,43 рубля.