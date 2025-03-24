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Рубль продолжает снижаться против юаня на Московской бирже - 24.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250324/yuan-856057323.html
Рубль продолжает снижаться против юаня на Московской бирже
Рубль продолжает снижаться против юаня на Московской бирже - 24.03.2025, ПРАЙМ
Рубль продолжает снижаться против юаня на Московской бирже
Курс рубля в понедельник продолжает снижаться против юаня на Московской бирже, китайская валюта закрепляется выше 11,5 рубля, следует из данных торговой... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T15:42+0300
2025-03-24T15:42+0300
экономика
рынки
торги
владимир чернов
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в понедельник продолжает снижаться против юаня на Московской бирже, китайская валюта закрепляется выше 11,5 рубля, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.32 мск повышался на 9 копеек, до 11,56 рубля. Повышение составило 0,9%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,37-11,58 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 7,6 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,02 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,441 против 7,254 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,6%. На форексе доллар котируется по 84,08 рубля. РУБЛЬ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ Рубль днем снижается против юаня, не сумев удержаться в плюсе, хотя утром сохранялась пятничная тенденция к росту рубля. Однако китайская валюта компенсировала снижение и растет, закрепляясь выше уровня 11,5 рубля. "В понедельник проходит встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде. В этих условиях волатильность на российском валютном рынке остается повышенной", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,15% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против тех же 0,15% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.35 мск повышалась на 0,5%, до 72 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 104,1 пункта. ПРОГНОЗЫ На ближайшую пятницу приходится пик текущего налогового периода, в котором уплачивается ряд годовых налогов, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Впрочем, экспортеры могли уже продать большую часть необходимой валюты, и курс пока вряд ли уйдет ниже 11,1 рубля за юань без сюрпризов со стороны геополитики", - добавляет он. Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение сессии: 82–86 рублей, 88–92 рубля и 11–12 рублей соответственно, прогнозирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
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рынки, торги, владимир чернов
Экономика, Рынки, Торги, Владимир Чернов
15:42 24.03.2025
 
Рубль продолжает снижаться против юаня на Московской бирже

Рубль продолжает снижаться против юаня на Московской бирже: курс выше 11,5 руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней и российских рублей
Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в понедельник продолжает снижаться против юаня на Московской бирже, китайская валюта закрепляется выше 11,5 рубля, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.32 мск повышался на 9 копеек, до 11,56 рубля. Повышение составило 0,9%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,37-11,58 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 7,6 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,02 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,441 против 7,254 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,6%. На форексе доллар котируется по 84,08 рубля.
РУБЛЬ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ
Рубль днем снижается против юаня, не сумев удержаться в плюсе, хотя утром сохранялась пятничная тенденция к росту рубля. Однако китайская валюта компенсировала снижение и растет, закрепляясь выше уровня 11,5 рубля.
"В понедельник проходит встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде. В этих условиях волатильность на российском валютном рынке остается повышенной", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,15% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против тех же 0,15% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.35 мск повышалась на 0,5%, до 72 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 104,1 пункта.
ПРОГНОЗЫ
На ближайшую пятницу приходится пик текущего налогового периода, в котором уплачивается ряд годовых налогов, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Впрочем, экспортеры могли уже продать большую часть необходимой валюты, и курс пока вряд ли уйдет ниже 11,1 рубля за юань без сюрпризов со стороны геополитики", - добавляет он.
Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение сессии: 82–86 рублей, 88–92 рубля и 11–12 рублей соответственно, прогнозирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Рубль перешел к легкому снижению против юаня на Московской бирже
13:26
 
ЭкономикаРынкиТоргиВладимир Чернов
 
 
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