https://1prime.ru/20250324/yuan-856065626.html

Курс юаня по итогам торов вырос на 14 копеек

Курс юаня по итогам торов вырос на 14 копеек - 24.03.2025, ПРАЙМ

Курс юаня по итогам торов вырос на 14 копеек

Курс рубля по итогам торгов понедельника снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T19:09+0300

2025-03-24T19:09+0300

2025-03-24T19:10+0300

экономика

мосбиржа

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов понедельника снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 14 копеек по отношению к предшествовавшему закрытию, до 11,6 рубля.

https://1prime.ru/20250321/yuan-856003251.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, юань