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Курс юаня по итогам торов вырос на 14 копеек
Курс юаня по итогам торов вырос на 14 копеек - 24.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торов вырос на 14 копеек
Курс рубля по итогам торгов понедельника снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T19:09+0300
2025-03-24T19:09+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов понедельника снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 14 копеек по отношению к предшествовавшему закрытию, до 11,6 рубля.
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мосбиржа, юань
Экономика, Мосбиржа, юань
Курс юаня по итогам торов вырос на 14 копеек
Мосбиржа: юань завершил торги понедельника ростом до 11,6 рубля
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов понедельника снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 14 копеек по отношению к предшествовавшему закрытию, до 11,6 рубля.
Юань завершил неделю падением до 11,47 рубля