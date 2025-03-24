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Захарова высказалась об идеологическом блицкриге Запада против России - 24.03.2025, ПРАЙМ
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Захарова высказалась об идеологическом блицкриге Запада против России
Захарова высказалась об идеологическом блицкриге Запада против России - 24.03.2025, ПРАЙМ
Захарова высказалась об идеологическом блицкриге Запада против России
Идеологический блицкриг, который Запад попытался провести против России для провоцирования противоречий внутри общества, не удался, заявила официальный... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T19:38+0300
2025-03-24T19:38+0300
политика
мария захарова
запад
блицкриг
россия
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Идеологический блицкриг, который Запад попытался провести против России для провоцирования противоречий внутри общества, не удался, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы этот удар выдержали. Они планировали блицкриг. Во всех смыслах этого слова. Я сейчас не буду говорить о театре военных действий - это не моя компетенция. Но что касается идеологического блицкрига, он планировался стопроцентно. Они делали ставку на то, что люди пойдут друг на друга, что одно поколение столкнется с другим поколением, что за счёт экономических сложностей, которые они нам придумали, мы это не переживем", - сказала Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова. Она подчеркнула, что такой подход Запада действительно работал в других случаях, в том числе в конце 1980-х. "Сейчас мы это пережили, переживаем и переживём", - добавила Захарова.
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мария захарова, запад, блицкриг, россия
Политика, Мария Захарова, ЗАПАД, Блицкриг, РОССИЯ
19:38 24.03.2025
 
Захарова высказалась об идеологическом блицкриге Запада против России

Захарова: идеологический блицкриг Запада против России не удался

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Работа форума
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Идеологический блицкриг, который Запад попытался провести против России для провоцирования противоречий внутри общества, не удался, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы этот удар выдержали. Они планировали блицкриг. Во всех смыслах этого слова. Я сейчас не буду говорить о театре военных действий - это не моя компетенция. Но что касается идеологического блицкрига, он планировался стопроцентно. Они делали ставку на то, что люди пойдут друг на друга, что одно поколение столкнется с другим поколением, что за счёт экономических сложностей, которые они нам придумали, мы это не переживем", - сказала Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова.
Она подчеркнула, что такой подход Запада действительно работал в других случаях, в том числе в конце 1980-х.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
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"Сейчас мы это пережили, переживаем и переживём", - добавила Захарова.
 
ПолитикаМария ЗахароваЗАПАДБлицкригРОССИЯ
 
 
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