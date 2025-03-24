https://1prime.ru/20250324/zakharova-856065928.html

Захарова высказалась об идеологическом блицкриге Запада против России

Захарова высказалась об идеологическом блицкриге Запада против России - 24.03.2025, ПРАЙМ

Захарова высказалась об идеологическом блицкриге Запада против России

Идеологический блицкриг, который Запад попытался провести против России для провоцирования противоречий внутри общества, не удался, заявила официальный... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T19:38+0300

2025-03-24T19:38+0300

2025-03-24T19:38+0300

политика

мария захарова

запад

блицкриг

россия

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Идеологический блицкриг, который Запад попытался провести против России для провоцирования противоречий внутри общества, не удался, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы этот удар выдержали. Они планировали блицкриг. Во всех смыслах этого слова. Я сейчас не буду говорить о театре военных действий - это не моя компетенция. Но что касается идеологического блицкрига, он планировался стопроцентно. Они делали ставку на то, что люди пойдут друг на друга, что одно поколение столкнется с другим поколением, что за счёт экономических сложностей, которые они нам придумали, мы это не переживем", - сказала Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова. Она подчеркнула, что такой подход Запада действительно работал в других случаях, в том числе в конце 1980-х. "Сейчас мы это пережили, переживаем и переживём", - добавила Захарова.

https://1prime.ru/20250324/zakharova-856062755.html

запад

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мария захарова, запад, блицкриг, россия