https://1prime.ru/20250324/zamena-856053596.html

ЕС начал искать замену облачным сервисам США из-за угрозы безопасности

ЕС начал искать замену облачным сервисам США из-за угрозы безопасности - 24.03.2025, ПРАЙМ

ЕС начал искать замену облачным сервисам США из-за угрозы безопасности

Европейские компании и госструктуры начали искать альтернативу облачным сервисам США на фоне опасений, что американские технологии могут быть использованы... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T14:20+0300

2025-03-24T14:20+0300

2025-03-24T14:20+0300

сша

технологии

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_811672d381535b877c47bccd0a5758df.jpg

МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Европейские компании и госструктуры начали искать альтернативу облачным сервисам США на фоне опасений, что американские технологии могут быть использованы против интересов ЕС, пишет журнал Wired. "Есть огромный запрос в Европе на снижение зависимости от американских технокомпаний, поскольку существует опасение, что они могут быть использованы против интересов Европы", — приводит журнал слова бывшего депутата Европарламента Мариет Шааке. Как уточняет издание, компании и органы власти ЕС рассматривают отказ от услуг Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure — крупнейших поставщиков облачных решений, опасаясь рисков для конфиденциальности и устойчивости инфраструктуры. Швейцарская Exoscale и шведская Elastx сообщили Wired о росте числа потенциальных клиентов, желающих перейти с американских провайдеров. "Некоторые были очень откровенны — особенно клиенты из Дании, которые прямо сказали, что хотят уйти от американских гипермасштабных провайдеров из-за высказываний администрации США о Гренландии", — отметил глава Exoscale Матиас Небауэр в разговоре с журналом. Речь также идет об опасениях по поводу CLOUD Act — закона, который позволяет американским властям получать доступ к пользовательским данным, в том числе хранящимся за пределами США. Несмотря на эти настроения, журнал отмечает, что полный отказ от американских облачных сервисов будет долгим и технически сложным процессом — прежде всего из-за масштабов инфраструктуры и отсутствия на рынке равных по возможностям европейских альтернатив.

https://1prime.ru/20250320/evrosoyuz-855968896.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, технологии, ес