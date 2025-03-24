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ЕС начал искать замену облачным сервисам США из-за угрозы безопасности - 24.03.2025, ПРАЙМ
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ЕС начал искать замену облачным сервисам США из-за угрозы безопасности
ЕС начал искать замену облачным сервисам США из-за угрозы безопасности - 24.03.2025, ПРАЙМ
ЕС начал искать замену облачным сервисам США из-за угрозы безопасности
Европейские компании и госструктуры начали искать альтернативу облачным сервисам США на фоне опасений, что американские технологии могут быть использованы... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T14:20+0300
2025-03-24T14:20+0300
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Европейские компании и госструктуры начали искать альтернативу облачным сервисам США на фоне опасений, что американские технологии могут быть использованы против интересов ЕС, пишет журнал Wired. "Есть огромный запрос в Европе на снижение зависимости от американских технокомпаний, поскольку существует опасение, что они могут быть использованы против интересов Европы", — приводит журнал слова бывшего депутата Европарламента Мариет Шааке. Как уточняет издание, компании и органы власти ЕС рассматривают отказ от услуг Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure — крупнейших поставщиков облачных решений, опасаясь рисков для конфиденциальности и устойчивости инфраструктуры. Швейцарская Exoscale и шведская Elastx сообщили Wired о росте числа потенциальных клиентов, желающих перейти с американских провайдеров. "Некоторые были очень откровенны — особенно клиенты из Дании, которые прямо сказали, что хотят уйти от американских гипермасштабных провайдеров из-за высказываний администрации США о Гренландии", — отметил глава Exoscale Матиас Небауэр в разговоре с журналом. Речь также идет об опасениях по поводу CLOUD Act — закона, который позволяет американским властям получать доступ к пользовательским данным, в том числе хранящимся за пределами США. Несмотря на эти настроения, журнал отмечает, что полный отказ от американских облачных сервисов будет долгим и технически сложным процессом — прежде всего из-за масштабов инфраструктуры и отсутствия на рынке равных по возможностям европейских альтернатив.
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сша, технологии, ес
США, Технологии, ЕС
14:20 24.03.2025
 
ЕС начал искать замену облачным сервисам США из-за угрозы безопасности

Wired: ЕС ищет замену облачным сервисам США из-за угрозы безопасности

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© fotolia.com / jorisvo
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Европейские компании и госструктуры начали искать альтернативу облачным сервисам США на фоне опасений, что американские технологии могут быть использованы против интересов ЕС, пишет журнал Wired.
"Есть огромный запрос в Европе на снижение зависимости от американских технокомпаний, поскольку существует опасение, что они могут быть использованы против интересов Европы", — приводит журнал слова бывшего депутата Европарламента Мариет Шааке.
Как уточняет издание, компании и органы власти ЕС рассматривают отказ от услуг Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure — крупнейших поставщиков облачных решений, опасаясь рисков для конфиденциальности и устойчивости инфраструктуры.
Швейцарская Exoscale и шведская Elastx сообщили Wired о росте числа потенциальных клиентов, желающих перейти с американских провайдеров.
"Некоторые были очень откровенны — особенно клиенты из Дании, которые прямо сказали, что хотят уйти от американских гипермасштабных провайдеров из-за высказываний администрации США о Гренландии", — отметил глава Exoscale Матиас Небауэр в разговоре с журналом.
Речь также идет об опасениях по поводу CLOUD Act — закона, который позволяет американским властям получать доступ к пользовательским данным, в том числе хранящимся за пределами США.
Несмотря на эти настроения, журнал отмечает, что полный отказ от американских облачных сервисов будет долгим и технически сложным процессом — прежде всего из-за масштабов инфраструктуры и отсутствия на рынке равных по возможностям европейских альтернатив.
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