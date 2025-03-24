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Запад недооценил адаптивность экономики России к шоку, заявил эксперт - 24.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Запад недооценил адаптивность экономики России к шоку, заявил эксперт
Запад недооценил адаптивность экономики России к шоку, заявил эксперт - 24.03.2025, ПРАЙМ
Запад недооценил адаптивность экономики России к шоку, заявил эксперт
Запад недооценил степень адаптивности экономики России к шоку, она продемонстрировала колоссальную живучесть, заявил в интервью РИА Новости руководитель... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T05:40+0300
2025-03-24T05:40+0300
экономика
россия
финансы
запад
москва
ренессанс капитал
минфин
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Запад недооценил степень адаптивности экономики России к шоку, она продемонстрировала колоссальную живучесть, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. "Ведь мало кто верил, точнее никто не верил, что экономика России окажется столь мобильной. На первых этапах шока большинство из-за давления Запада предрекали ей, если не полный крах, то критическое сокращение темпов роста ВВП, значительное ослабление рубля, высокую инфляцию", - сказал он. "Но никакого коллапса не произошло. На Западе недооценили степень адаптивности экономики России к шоку", - добавил собеседник агентства. "Наша экономика продемонстрировала колоссальную живучесть, которую никто не мог представить, ... благодаря тому, что за прошедшие годы она стала рыночной (будь она регулируемой, как при СССР, сделать это было бы гораздо сложнее). Благодаря грамотной политике властей, Минфина, ЦБ", - заключил Кузьмин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 марта в 11.00 мск.
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россия, финансы, запад, москва, ренессанс капитал, минфин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ЗАПАД, МОСКВА, Ренессанс Капитал, Минфин
05:40 24.03.2025
 
Запад недооценил адаптивность экономики России к шоку, заявил эксперт

Экономист Кузьмин: Запад недооценил степень адаптивности экономики России к шоку

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Запад недооценил степень адаптивности экономики России к шоку, она продемонстрировала колоссальную живучесть, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.
"Ведь мало кто верил, точнее никто не верил, что экономика России окажется столь мобильной. На первых этапах шока большинство из-за давления Запада предрекали ей, если не полный крах, то критическое сокращение темпов роста ВВП, значительное ослабление рубля, высокую инфляцию", - сказал он.
"Но никакого коллапса не произошло. На Западе недооценили степень адаптивности экономики России к шоку", - добавил собеседник агентства.
"Наша экономика продемонстрировала колоссальную живучесть, которую никто не мог представить, ... благодаря тому, что за прошедшие годы она стала рыночной (будь она регулируемой, как при СССР, сделать это было бы гораздо сложнее). Благодаря грамотной политике властей, Минфина, ЦБ", - заключил Кузьмин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 марта в 11.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыЗАПАДМОСКВАРенессанс КапиталМинфин
 
 
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