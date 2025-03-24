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Запад недооценил адаптивность экономики России к шоку, заявил эксперт

Запад недооценил адаптивность экономики России к шоку, заявил эксперт - 24.03.2025, ПРАЙМ

Запад недооценил адаптивность экономики России к шоку, заявил эксперт

Запад недооценил степень адаптивности экономики России к шоку, она продемонстрировала колоссальную живучесть, заявил в интервью РИА Новости руководитель... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T05:40+0300

2025-03-24T05:40+0300

2025-03-24T05:40+0300

экономика

россия

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запад

москва

ренессанс капитал

минфин

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Запад недооценил степень адаптивности экономики России к шоку, она продемонстрировала колоссальную живучесть, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. "Ведь мало кто верил, точнее никто не верил, что экономика России окажется столь мобильной. На первых этапах шока большинство из-за давления Запада предрекали ей, если не полный крах, то критическое сокращение темпов роста ВВП, значительное ослабление рубля, высокую инфляцию", - сказал он. "Но никакого коллапса не произошло. На Западе недооценили степень адаптивности экономики России к шоку", - добавил собеседник агентства. "Наша экономика продемонстрировала колоссальную живучесть, которую никто не мог представить, ... благодаря тому, что за прошедшие годы она стала рыночной (будь она регулируемой, как при СССР, сделать это было бы гораздо сложнее). Благодаря грамотной политике властей, Минфина, ЦБ", - заключил Кузьмин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 марта в 11.00 мск.

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