https://1prime.ru/20250324/zelenskiy-856063558.html

"Кремль не сгорит". Поступок Зеленского вызвал презрение на Западе

"Кремль не сгорит". Поступок Зеленского вызвал презрение на Западе - 24.03.2025, ПРАЙМ

"Кремль не сгорит". Поступок Зеленского вызвал презрение на Западе

Позирование Владимира Зеленского перед камерами на фоне картины, на которой изображен горящий Московский Кремль, вызвал презрение у ирландского журналиста Чея... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T18:07+0300

2025-03-24T18:07+0300

2025-03-24T18:07+0300

политика

владимир зеленский

кремль

мнение

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Позирование Владимира Зеленского перед камерами на фоне картины, на которой изображен горящий Московский Кремль, вызвал презрение у ирландского журналиста Чея Боуза, что он описал в социальной сети X. "Диктатор Зеленский стоит на платформе перед своей картиной горящего Кремля, - пишет Боуз. - Этот гнилой маленький мошенник был героизирован пробайденовскими СМИ, но он знает, что его дни сочтены". В заключение ирландский журналист выразил уверенность, что "Кремль не сгорит, а его ненавистное коррумпированное наследие — да".В британской The Times вышла статья, в которой Зеленский рассказывает о своей домашней коллекции картин. Как отмечается в статье, глава киевского режима заявил, что картина с пылающим Кремлем - его любимое полотно.

https://1prime.ru/20250324/rada-856038707.html

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владимир зеленский, кремль, мнение