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"Кремль не сгорит". Поступок Зеленского вызвал презрение на Западе - 24.03.2025, ПРАЙМ
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"Кремль не сгорит". Поступок Зеленского вызвал презрение на Западе
"Кремль не сгорит". Поступок Зеленского вызвал презрение на Западе - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Кремль не сгорит". Поступок Зеленского вызвал презрение на Западе
Позирование Владимира Зеленского перед камерами на фоне картины, на которой изображен горящий Московский Кремль, вызвал презрение у ирландского журналиста Чея... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T18:07+0300
2025-03-24T18:07+0300
политика
владимир зеленский
кремль
мнение
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Позирование Владимира Зеленского перед камерами на фоне картины, на которой изображен горящий Московский Кремль, вызвал презрение у ирландского журналиста Чея Боуза, что он описал в социальной сети X. "Диктатор Зеленский стоит на платформе перед своей картиной горящего Кремля, - пишет Боуз. - Этот гнилой маленький мошенник был героизирован пробайденовскими СМИ, но он знает, что его дни сочтены". В заключение ирландский журналист выразил уверенность, что "Кремль не сгорит, а его ненавистное коррумпированное наследие — да".В британской The Times вышла статья, в которой Зеленский рассказывает о своей домашней коллекции картин. Как отмечается в статье, глава киевского режима заявил, что картина с пылающим Кремлем - его любимое полотно.
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владимир зеленский, кремль, мнение
Политика, Владимир Зеленский, Кремль, мнение
18:07 24.03.2025
 
"Кремль не сгорит". Поступок Зеленского вызвал презрение на Западе

Журналист Боуз раскритиковал Зеленского, позирующего на фоне картины с Кремлем

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Позирование Владимира Зеленского перед камерами на фоне картины, на которой изображен горящий Московский Кремль, вызвал презрение у ирландского журналиста Чея Боуза, что он описал в социальной сети X.
"Диктатор Зеленский стоит на платформе перед своей картиной горящего Кремля, - пишет Боуз. - Этот гнилой маленький мошенник был героизирован пробайденовскими СМИ, но он знает, что его дни сочтены".
В заключение ирландский журналист выразил уверенность, что "Кремль не сгорит, а его ненавистное коррумпированное наследие — да".
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В британской The Times вышла статья, в которой Зеленский рассказывает о своей домашней коллекции картин. Как отмечается в статье, глава киевского режима заявил, что картина с пылающим Кремлем - его любимое полотно.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийКремльмнение
 
 
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