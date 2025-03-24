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Жительница Курской области рассказала о фейках украинских СМИ

Жительница Курской области рассказала о фейках украинских СМИ - 24.03.2025, ПРАЙМ

Жительница Курской области рассказала о фейках украинских СМИ

Пропагандистские газеты с фейковыми текстами, которые распространяли украинские военные во время оккупации села Казачья Локня в Курской области, писали, что... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T04:33+0300

2025-03-24T04:33+0300

2025-03-24T04:33+0300

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КУРСК, 24 мар – ПРАЙМ. Пропагандистские газеты с фейковыми текстами, которые распространяли украинские военные во время оккупации села Казачья Локня в Курской области, писали, что эвакуированные мирные жители якобы голодают в Курске и живут в сараях, рассказала РИА Новости жительница села Александра. Ранее эвакуированная жительница курской Суджи Олеся Рыльская рассказала РИА Новости, как во время оккупации украинские военные раздавали людям пропагандистскую газету с фейковыми текстами. На фото печатного издания, предоставленном агентству, можно увидеть название газеты "Свободная Курщина", а для статей украинские редакторы выбрали выдуманные исторические факты. "В газетах писали, что наши (местные жители – ред.), которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи. За пайками стоят в очереди, бьются, дерутся наши люди из-за этих пайков", - рассказала Александра. Александра с семьей не успела эвакуироваться, семь месяцев семья пробыла на оккупированной ВСУ территории. В марте их эвакуировали российские военные в ПВР. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.

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общество , рф, всу, минобороны рф