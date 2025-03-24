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Стоимость золота растет

Стоимость золота растет - 24.03.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота растет

Стоимость золота в понедельник утром умеренно растет, следует из данных торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T08:54+0300

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2025-03-24T08:54+0300

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром умеренно растет, следует из данных торгов. По состоянию на 8.42 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,77 доллара, или на 0,16%, - до 3 053,17 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,68% - до 33,715 доллара за унцию. В четверг рынки будут оценивать третью, окончательную оценку ВВП США за 2024 год. Согласно двум предыдущим оценкам, в прошлом году показатель вырос на 2,8%, а в четвертом квартале – на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Данные по экономическому состоянию США отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. Инвесторы следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, риски эскалации напряженности в регионе могут поддерживать высокий спрос на драгоценный металл как на надежный актив, тем самым увеличивая его стоимость. Ранее, в воскресенье, официальный спикер движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве и провели массированную атаку на авианосную группу ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman. Для атаки мятежники применили ракеты и беспилотники, завязав бой на несколько часов, добавил он.

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