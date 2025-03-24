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Цены на золото пошли вниз после трех недель роста

Цены на золото пошли вниз после трех недель роста - 24.03.2025, ПРАЙМ

Цены на золото пошли вниз после трех недель роста

Стоимость золота в понедельник вечером незначительно снижается после трех недель роста подряд, следует из данных торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером незначительно снижается после трех недель роста подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 17.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,54 доллара, или на 0,09%, - до 3 045,86 доллара за тройскую унцию, при этом в ходе торгов показатель достигал нового исторического максимума в 3 066,36 доллара. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,31% - до 33,59 доллара за унцию. За предыдущие три недели стоимость золота выросла почти на 6%. Инвесторы оценивают внешнеполитические риски, беспокойство на рынках увеличило спрос на надежные активы, к которым традиционно относится драгоценный металл. В четверг инвесторы также будут оценивать окончательные квартальные данные о ВВП США. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале прошлого года выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

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