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Цены на золото пошли вниз после трех недель роста
Цены на золото пошли вниз после трех недель роста - 24.03.2025, ПРАЙМ
Цены на золото пошли вниз после трех недель роста
Стоимость золота в понедельник вечером незначительно снижается после трех недель роста подряд, следует из данных торгов. | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T18:13+0300
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером незначительно снижается после трех недель роста подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 17.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,54 доллара, или на 0,09%, - до 3 045,86 доллара за тройскую унцию, при этом в ходе торгов показатель достигал нового исторического максимума в 3 066,36 доллара. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,31% - до 33,59 доллара за унцию. За предыдущие три недели стоимость золота выросла почти на 6%. Инвесторы оценивают внешнеполитические риски, беспокойство на рынках увеличило спрос на надежные активы, к которым традиционно относится драгоценный металл. В четверг инвесторы также будут оценивать окончательные квартальные данные о ВВП США. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале прошлого года выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
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торги, золото, цены
Экономика, Торги, золото, цены
Цены на золото пошли вниз после трех недель роста
Цены на золото несущественно снижаются после трех недель роста
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером незначительно снижается после трех недель роста подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,54 доллара, или на 0,09%, - до 3 045,86 доллара за тройскую унцию, при этом в ходе торгов показатель достигал нового исторического максимума в 3 066,36 доллара. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,31% - до 33,59 доллара за унцию.
За предыдущие три недели стоимость золота выросла почти на 6%. Инвесторы оценивают внешнеполитические риски, беспокойство на рынках увеличило спрос на надежные активы, к которым традиционно относится драгоценный металл.
Стоимость золота снижается на 1% в пятницу вечером
В четверг инвесторы также будут оценивать окончательные квартальные данные о ВВП США. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале прошлого года выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).