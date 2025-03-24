https://1prime.ru/20250324/zvonok-856061481.html

Комитет ГД одобрил запрет на массовые звонки без согласия абонента

Комитет ГД одобрил запрет на массовые звонки без согласия абонента - 24.03.2025, ПРАЙМ

Комитет ГД одобрил запрет на массовые звонки без согласия абонента

Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку о запрете на осуществление автоматических массовых телефонных вызовов без предварительного согласия абонента, | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T17:05+0300

2025-03-24T17:05+0300

2025-03-24T17:05+0300

технологии

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку о запрете на осуществление автоматических массовых телефонных вызовов без предварительного согласия абонента, следует из таблицы поправок ко второму чтению законопроекта о борьбе с кибермошенничеством, рекомендуемых комитетом к принятию. "Массовые и (или) автоматические телефонные вызовы в сети связи общего пользования (далее - массовые вызовы) должны осуществляться при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение массовых вызовов", - говорится в тексте поправки к законопроекту, размещенной в думской электронной базе. Отмечается, что массовые вызовы признаются осуществленными без предварительного согласия абонента, если заказчик не докажет, что такое согласие было получено. Также предлагается предоставить абонентам право направить оператору связи отказ от получения массовых вызовов. В таком случае оператор связи будет обязан прекратить массовые вызовы абоненту. Уточняется, что массовые вызовы, осуществляемые с нарушением требований закона, признаются незаконными, за исключением вызовов, осуществляемых по инициативе государственных органов и подведомственных им организаций, органов местного самоуправления, а также иных органов и организаций, перечень которых устанавливается правительством РФ.

https://1prime.ru/20250324/deputat-856061337.html

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технологии, госдума, рф