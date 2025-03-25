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Российский рынок акций растет в ожидании итогов по переговорам в Эр-Рияде
Российский рынок акций растет в ожидании итогов по переговорам в Эр-Рияде - 25.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в ожидании итогов по переговорам в Эр-Рияде
Российский рынок акций после легкого снижения в начале торгов перешел к повышению и в начале основной сессии на Московской бирже растет в ожидании заявлений по... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T10:41+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций после легкого снижения в начале торгов перешел к повышению и в начале основной сессии на Московской бирже растет в ожидании заявлений по переговорам делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, которые, как ожидается, будут озвучены в 11.00 мск, следует из торгов и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.33 мск увеличивался на 0,17%, до 3184,20 пункта, а с утра максимально опускался до 3169,96 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях к 10.34 мск прибавляет 0,57% до 1272,43 пункта. В частности, растут бумаги "Алросы" (+1,7%), "Сегежи" (+1,6%), ВК (+1,4%), НМТП (+1,4%). Дешевеют бумаги "М.Видео" (-0,9%), "Позитива" (-0,5%), "Акрона" (-0,3%). Договоренности, достигнутые в понедельник в ходе переговоров между делегациями РФ и США в Саудовской Аравии, должны быть озвучены во вторник в 11.00 мск, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Это может привести к резкому взлету котировок наиболее ликвидных акций, но мы не думаем, что новости сформируют новый восходящий тренд. Скорее всего, рост будет быстрым, но непродолжительным. Рынок продолжает находиться "в боковике", колеблясь вокруг отметки 3200 пунктов по индексу Мосбиржи", - добавляет он. Российский фондовый рынок выглядит готовым отвоевать часть утерянных накануне позиций и в целом ожидает официальных заявлений по прошедшим накануне переговорам делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск.
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рынки, торги, сша, рф, саудовская аравия, мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, Рынки, Торги, США, РФ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Мосбиржа, российский рынок акций
Российский рынок акций растет в ожидании итогов по переговорам в Эр-Рияде
Российский рынок акций повышается в ожидании заявлений по переговорам России и США
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций после легкого снижения в начале торгов перешел к повышению и в начале основной сессии на Московской бирже растет в ожидании заявлений по переговорам делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, которые, как ожидается, будут озвучены в 11.00 мск, следует из торгов и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.33 мск увеличивался на 0,17%, до 3184,20 пункта, а с утра максимально опускался до 3169,96 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях к 10.34 мск прибавляет 0,57% до 1272,43 пункта.
В частности, растут бумаги "Алросы" (+1,7%), "Сегежи" (+1,6%), ВК (+1,4%), НМТП (+1,4%). Дешевеют бумаги "М.Видео" (-0,9%), "Позитива" (-0,5%), "Акрона" (-0,3%).
Договоренности, достигнутые в понедельник в ходе переговоров между делегациями РФ и США в Саудовской Аравии, должны быть озвучены во вторник в 11.00 мск, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Это может привести к резкому взлету котировок наиболее ликвидных акций, но мы не думаем, что новости сформируют новый восходящий тренд. Скорее всего, рост будет быстрым, но непродолжительным. Рынок продолжает находиться "в боковике", колеблясь вокруг отметки 3200 пунктов по индексу Мосбиржи", - добавляет он.
Российский фондовый рынок выглядит готовым отвоевать часть утерянных накануне позиций и в целом ожидает официальных заявлений по прошедшим накануне переговорам делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск.
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе