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Российский рынок акций перешел к снижению после заявлений Пескова

Российский рынок акций перешел к снижению после заявлений Пескова - 25.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению после заявлений Пескова

Российски рынок акций после легкого повышения перешел к снижению после заявлений пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова по переговорам РФ и США... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T12:47+0300

2025-03-25T12:47+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российски рынок акций после легкого повышения перешел к снижению после заявлений пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова по переговорам РФ и США и теряет 0,5%, следует из данных Московской биржи. Песков, в частности, заявил, что итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложены Москве и Вашингтону, их содержание точно не будет публиковаться, контакты носили технический характер. Контакты России и США будут продолжаться, но конкретики по дальнейшим встречам пока нет, также добавил Песков. Рублёвый индекс Мосбиржи к 12.38 мск снижался на 0,52%, до 3162,07 пункта. До новостей по переговорам индекс повышался примерно на 0,2%.

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рынки, акции, мосбиржа, дмитрий песков, сша, россия