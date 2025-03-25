https://1prime.ru/20250325/aktsii-856097082.html
Российский рынок акций завершил основные торги снижением
Российский рынок акций завершил основные торги снижением - 25.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги снижением
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника понизился на 0,44%, следует из данных Московской биржи. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T18:58+0300
2025-03-25T18:58+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника понизился на 0,44%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,44%, до 3 164,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,36%, до 1 269,7 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,82%, до 1 184,1 пункта.
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российский рынок акций, торги, снижение
Экономика, российский рынок акций, Торги, снижение
Российский рынок акций завершил основные торги снижением
Мосбиржа: российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 0,44%
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника понизился на 0,44%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,44%, до 3 164,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,36%, до 1 269,7 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,82%, до 1 184,1 пункта.
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе