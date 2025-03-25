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Акционеры "О'Кей Групп" одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Акционеры "О'Кей Групп" одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию
Акционеры "О'Кей Групп" одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию - 25.03.2025, ПРАЙМ
Акционеры "О'Кей Групп" одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию
Акционеры крупного российского ритейлера "О'Кей" (O'KEY Group S.A) одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию, МКПАО зарегистрируют в специальном... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T16:01+0300
2025-03-25T16:01+0300
россия
люксембург
о'кей
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Акционеры крупного российского ритейлера "О'Кей" (O'KEY Group S.A) одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию, МКПАО зарегистрируют в специальном административном районе на острове Октябрьский, сообщили в компании. "О'KEY Group S.A. (MOEX, AIX: OKEY, далее – "О'КЕЙ Групп" или "Группа") … сообщает, что акционеры Группы 25 марта 2025 года на внеочередном общем собрании приняли решение о смене юрисдикции компании с Великого Княжества Люксембург на Российскую Федерацию ("редомициляция")", - говорится в сообщении. "В соответствии с принятыми на ВОСА решениями планируется, что после совершения всех действий, предусмотренных законодательством каждой из юрисдикций для возможности завершения деятельности Компании в Люксембурге и ее перевода на территорию Российской Федерации, компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области как Международная компания публичное акционерное общество "О'Кей Груп" (МКПАО "О'Кей Груп")", - добавили там. Отмечается, что до завершения редомициляции группа продолжит действовать как люксембургская компания. Процесс смены юридического лица не окажет влияния на ее бизнес-процессы и операционную деятельность сетей магазинов и других дочерних компаний.
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россия, люксембург, о'кей
РОССИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, О'Кей
16:01 25.03.2025
 
Акционеры "О'Кей Групп" одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию

Акционеры ритейлера "О'Кей Групп" одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк%Гипермаркета "О'КЕЙ"
%Гипермаркета О'КЕЙ - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Акционеры крупного российского ритейлера "О'Кей" (O'KEY Group S.A) одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию, МКПАО зарегистрируют в специальном административном районе на острове Октябрьский, сообщили в компании.
"О'KEY Group S.A. (MOEX, AIX: OKEY, далее – "О'КЕЙ Групп" или "Группа") … сообщает, что акционеры Группы 25 марта 2025 года на внеочередном общем собрании приняли решение о смене юрисдикции компании с Великого Княжества Люксембург на Российскую Федерацию ("редомициляция")", - говорится в сообщении.
"В соответствии с принятыми на ВОСА решениями планируется, что после совершения всех действий, предусмотренных законодательством каждой из юрисдикций для возможности завершения деятельности Компании в Люксембурге и ее перевода на территорию Российской Федерации, компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области как Международная компания публичное акционерное общество "О'Кей Груп" (МКПАО "О'Кей Груп")", - добавили там.
Отмечается, что до завершения редомициляции группа продолжит действовать как люксембургская компания. Процесс смены юридического лица не окажет влияния на ее бизнес-процессы и операционную деятельность сетей магазинов и других дочерних компаний.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
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