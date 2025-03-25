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Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились

Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились - 25.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно уменьшились, инвесторы соблюдают осторожность в ожидании подробностей | 25.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно уменьшились, инвесторы соблюдают осторожность в ожидании подробностей относительно новых импортных тарифов, которые планирует применить администрация президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite незначительно снизился, до 3 369,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опустился на 0,57%, до 2 038,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 2,35%, до 23 344,25 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,62%, до 2 615,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,07%, до 7 942,5 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,46%, до 37 780,54 пункта. По данным СМИ, администрация Трампа планирует применить так называемые "взаимные пошлины" (reciprocal tariffs) в отношении государств с устойчивым торговым дисбалансом с США. И в их число входят, среди прочих, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Вьетнам. "Инвесторы остаются осторожны в отношении к предстоящей тарифной политике. Отсутствие подробной информации способствует сохранению неопределенности, в результате чего многие инвесторы остаются в стороне", - сказал агентству Блумберг инвестиционный стратег EBSI Private Грэм Чин (Graham Chin). При этом рынок Гонконга оказался под дополнительным давлением распродаж в крупных компаниях. Так, акции Xiaomi подешевели на 6,3%. Ранее компания объявила о продаже 800 миллионов акций по 53,25 гонконгских доллара за бумагу общей стоимостью 5,5 миллиарда долларов США. А бумаги Alibaba там же в Гонконге снизились в цене на 3,8%. Ранее глава компании Джо Цай предупредил о возможном образовании "пузыря" на рынке строительства центров обработки данных. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, композитный индекс потребительских настроений (CCSI) Южной Кореи сократился до 93,4 пункта с 95,2 пункта в феврале, хотя прогнозировался рост до 98 пунктов. В то же время вырасти японскому индексу помогло опубликование протокола январского заседания местного центробанка, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку до уровня 0,5% с 0,25%. Но при этом он отметил, что базовая инфляция, как ожидается, будет постепенно расти и может достигнуть уровня, соответствующего целевому показателю ценовой стабильности. При этом на мартовском заседании японский ЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,5%.

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рынки, торги, индексы, shenzhen composite, hang seng index, атр