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Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились - 25.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250325/atr-856082964.html
Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились
Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились - 25.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно уменьшились, инвесторы соблюдают осторожность в ожидании подробностей | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T12:44+0300
2025-03-25T12:44+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно уменьшились, инвесторы соблюдают осторожность в ожидании подробностей относительно новых импортных тарифов, которые планирует применить администрация президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite незначительно снизился, до 3 369,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опустился на 0,57%, до 2 038,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 2,35%, до 23 344,25 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,62%, до 2 615,81 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 поднялся на 0,07%, до 7 942,5 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,46%, до 37 780,54 пункта. По данным СМИ, администрация Трампа планирует применить так называемые "взаимные пошлины" (reciprocal tariffs) в отношении государств с устойчивым торговым дисбалансом с США. И в их число входят, среди прочих, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Вьетнам. "Инвесторы остаются осторожны в отношении к предстоящей тарифной политике. Отсутствие подробной информации способствует сохранению неопределенности, в результате чего многие инвесторы остаются в стороне", - сказал агентству Блумберг инвестиционный стратег EBSI Private Грэм Чин (Graham Chin). При этом рынок Гонконга оказался под дополнительным давлением распродаж в крупных компаниях. Так, акции Xiaomi подешевели на 6,3%. Ранее компания объявила о продаже 800 миллионов акций по 53,25 гонконгских доллара за бумагу общей стоимостью 5,5 миллиарда долларов США. А бумаги Alibaba там же в Гонконге снизились в цене на 3,8%. Ранее глава компании Джо Цай предупредил о возможном образовании "пузыря" на рынке строительства центров обработки данных. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, композитный индекс потребительских настроений (CCSI) Южной Кореи сократился до 93,4 пункта с 95,2 пункта в феврале, хотя прогнозировался рост до 98 пунктов. В то же время вырасти японскому индексу помогло опубликование протокола январского заседания местного центробанка, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку до уровня 0,5% с 0,25%. Но при этом он отметил, что базовая инфляция, как ожидается, будет постепенно расти и может достигнуть уровня, соответствующего целевому показателю ценовой стабильности. При этом на мартовском заседании японский ЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,5%.
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рынки, торги, индексы, shenzhen composite, hang seng index, атр
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, АТР
12:44 25.03.2025
 
Фондовые индексы АТР во вторник в основном снизились

Основные фондовые индексы АТР во вторник преимущественно уменьшились

CC BY-SA 2.0 / Scott Brown / Sculpture in front of Shenzhen Stock ExchangeПлощадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Scott Brown / Sculpture in front of Shenzhen Stock Exchange
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно уменьшились, инвесторы соблюдают осторожность в ожидании подробностей относительно новых импортных тарифов, которые планирует применить администрация президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite незначительно снизился, до 3 369,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опустился на 0,57%, до 2 038,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 2,35%, до 23 344,25 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,62%, до 2 615,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,07%, до 7 942,5 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,46%, до 37 780,54 пункта.
По данным СМИ, администрация Трампа планирует применить так называемые "взаимные пошлины" (reciprocal tariffs) в отношении государств с устойчивым торговым дисбалансом с США. И в их число входят, среди прочих, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Вьетнам. "Инвесторы остаются осторожны в отношении к предстоящей тарифной политике. Отсутствие подробной информации способствует сохранению неопределенности, в результате чего многие инвесторы остаются в стороне", - сказал агентству Блумберг инвестиционный стратег EBSI Private Грэм Чин (Graham Chin).
При этом рынок Гонконга оказался под дополнительным давлением распродаж в крупных компаниях. Так, акции Xiaomi подешевели на 6,3%. Ранее компания объявила о продаже 800 миллионов акций по 53,25 гонконгских доллара за бумагу общей стоимостью 5,5 миллиарда долларов США. А бумаги Alibaba там же в Гонконге снизились в цене на 3,8%. Ранее глава компании Джо Цай предупредил о возможном образовании "пузыря" на рынке строительства центров обработки данных.
Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, композитный индекс потребительских настроений (CCSI) Южной Кореи сократился до 93,4 пункта с 95,2 пункта в феврале, хотя прогнозировался рост до 98 пунктов.
В то же время вырасти японскому индексу помогло опубликование протокола январского заседания местного центробанка, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку до уровня 0,5% с 0,25%. Но при этом он отметил, что базовая инфляция, как ожидается, будет постепенно расти и может достигнуть уровня, соответствующего целевому показателю ценовой стабильности. При этом на мартовском заседании японский ЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,5%.
Котировки, сток
Фондовые индексы АТР в понедельник изменялись разнонаправленно
Вчера, 12:31
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыShenzhen CompositeHang Seng IndexАТР
 
 
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