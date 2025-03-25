https://1prime.ru/20250325/azija-856073391.html

Азия должна поощрять конфликтующие стороны к переговорам, заявили в Китае

Азия должна поощрять конфликтующие стороны к переговорам, заявили в Китае - 25.03.2025, ПРАЙМ

Азия должна поощрять конфликтующие стороны к переговорам, заявили в Китае

Азия должна активно поощрять все конфликтующие стороны к участию в мирных переговорах, а также выступать в качестве хранителя коллективной безопасности, заявил... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T06:40+0300

2025-03-25T06:40+0300

2025-03-25T06:40+0300

мировая экономика

азия

китай

хайнань

wechat

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856073391.jpg?1742874040

ПЕКИН, 25 мар – ПРАЙМ. Азия должна активно поощрять все конфликтующие стороны к участию в мирных переговорах, а также выступать в качестве хранителя коллективной безопасности, заявил заместитель председателя Азиатского форума в Боао, бывший глава Народного банка (ЦБ) Китая Чжоу Сяочуань. Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", проходит 25-28 марта в Боао на китайском острове Хайнань. "С начала года глобальная ситуация претерпела значительные изменения, при этом политические, экономические и технологические факторы, связанные с безопасностью, переплетаются и взаимодействуют сложным образом", - заявил Чжоу Сяочуань в статье, опубликованной в официальном аккаунте форума в соцсети WeChat. Он отметил, что "международный порядок сталкивается с беспрецедентными вызовами, а нестабильность и неопределенность растут". "Этот год станет решающим периодом, в течение которого все стороны должны будут преодолеть эти вызовы и продолжить трансформацию. На фоне этих глобальных изменений формирование будущего Азии стало важной и неотложной задачей для азиатских стран", - добавил он. Чжоу Сяочуань указал, что азиатским странам необходимо сотрудничать в содействии мирному развитию и продвижении справедливого многополярного мира. "Азия должна активно поощрять все стороны, вовлеченные в конфликты, к участию в мирных переговорах, прекращению военных действий и восстановлению гармонии. Азия должна придерживаться консультаций и диалога, разрешать международные споры мирным путем посредством политических средств, а также выступать в качестве хранителя коллективной безопасности", - отметил он. Вместе с тем он добавил, что страны Азии должны работать с международным сообществом, чтобы восстановить международный порядок безопасности, обеспечивая равенство между странами и совместное развитие. Азиатский форум в Боао, который неформально называют "восточным Давосом", был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.

азия

китай

хайнань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, азия, китай, хайнань, wechat