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Банки в России пока не меняют условия по вкладам после заседания ЦБ

Банки в России пока не меняют условия по вкладам после заседания ЦБ - 25.03.2025, ПРАЙМ

Банки в России пока не меняют условия по вкладам после заседания ЦБ

Российские банки пока не меняют ставки по вкладам после заседания ЦБ по ключевой в пятницу, сообщает маркетплейс "Финуслуги" (входит в группу Московской биржи). | 25.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские банки пока не меняют ставки по вкладам после заседания ЦБ по ключевой в пятницу, сообщает маркетплейс "Финуслуги" (входит в группу Московской биржи). При этом некоторые банки сообщили РИА Новости, что допускают изменения по депозитам в ближайшее время. ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд. При этом регулятор изменил сигнал: рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели - замедлить инфляцию до 4% в 2026 году. "С момента заседания ЦБ по ключевой ставке 21 марта значительных изменений в ставках по вкладам на рынке не произошло. Относительно пятницы 21 марта, когда ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ставки изменил лишь один банк, снизив их по полугодовым и годовым депозитам на 0,25-0,28 п.п. В результате относительно последнего заседания средняя ставка по трехмесячным вкладам не изменилась, снижение средней ставки по годовым и полугодовым депозитам составило по 0,01 п.п", - говорится в сообщении. В предыдущий раз, в первый рабочий день после заседания по ключевой ставке, 17 февраля, ставки снизили лишь два банка, однако основная волна снижений в топ-20 началась ближе к концу недели, отметили в "Финуслугах". Сообщается, что по состоянию на понедельник 24 марта средняя ставка по вкладам на срок 3 месяца в топ-20 банках составила 20,31%, по полугодовым вкладам - 20,19%, по годовым депозитам - 19,19%. Об этом свидетельствуют данные Индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом "Финуслуги" по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения. "В настоящее время максимальная ставка по вкладам среди топ-20 составляет 22,6%, минимальная - 15,24%", - сообщается в пресс-релизе. ЧТО ГОВОРЯТ БАНКИ? "ВТБ на текущий момент сохраняет условия по своим сберегательным продуктам. Максимальная ставка по депозитам физлиц в банке сохраняется на уровне 21% годовых. Такую доходность ВТБ предлагает на срок 6 и 12 месяцев. По накопительному ВТБ-Счету максимальная ставка составляет 23% годовых при начислении на минимальный остаток, 21% годовых - при начислении на ежедневный остаток. Самая высокая доходность - по-прежнему по вкладу "Ключевой", доходность которого привязана к ключевой ставке - до 27,46%", - сообщили в пресс-службе кредитной организации. В пресс-службе "Почта банка" ответили, что он не планирует менять ставки по вкладам в ближайшее время. Максимальная ставка - 21%. Дальнейшие изменения будут зависеть от "ключа" и конъюнктуры рынка, отметили в банке. "С 17 марта мы понизили ставки по вкладам на средних сроках… на данный момент максимальная ставка по вкладам в Совкомбанке составляет 24% годовых… дальнейшие решения по депозитным ставкам также будут зависеть от динамики портфеля и ситуации на рынке", - сообщили РИА Новости в Совкомбанке. При этом в пресс-службах "МТС банка" и "Абсолют банка" отметили, что корректировка условий по вкладам в их банках возможна в ближайшее время, в "Абсолют банке" снижение ставки по вкладам составит около 0,5 п.п., отметили там. Максимальная ставка по вкладу в "МТС банке" составляет 26,5% на срок 4 месяца при условии оформления НСЖ. При оформлении базового вклада максимальная процентная ставка составляет 21,5% годовых на срок 6 месяцев, сообщили в пресс-службе банка. Максимальная ставка по вкладам в "Абсолют банке" - 22%, минимальная - около 10% (по долгосрочным вкладам).

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