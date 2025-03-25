Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ РФ раскрыли, сколько российские банки заработали в феврале - 25.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250325/banki-856097481.html
В ЦБ РФ раскрыли, сколько российские банки заработали в феврале
В ЦБ РФ раскрыли, сколько российские банки заработали в феврале - 25.03.2025, ПРАЙМ
В ЦБ РФ раскрыли, сколько российские банки заработали в феврале
Банки в России в феврале заработали 214 миллиардов рублей чистой прибыли, что на 25% ниже, чем в январе, говорится в информационно-аналитическом материале Банка | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T19:10+0300
2025-03-25T19:10+0300
экономика
банки
чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/77489/34/774893412_0:53:1500:897_1920x0_80_0_0_9a24a3081dec24a3dabaf79e4099cc78.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банки в России в феврале заработали 214 миллиардов рублей чистой прибыли, что на 25% ниже, чем в январе, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации". "Чистая прибыль сектора составила 214 миллиардов рублей, что на 25% ниже результата января (286 миллиардов рублей). Доходность на капитал (ROE) сократилась до 14 с 19%", - говорится в материале. Как отмечает ЦБ, основная прибыль уменьшилась до 212 миллиардов рублей из-за типичного для февраля роста операционных расходов по ряду статей (суммарно на 45 миллиардов рублей, или на 16%), вызванного сезонным оживлением активности банков после январских праздников. Основные доходы и расходы на резервы сопоставимы с январем, отмечается в материалах регулятора.
https://1prime.ru/20250324/lukoyl-856064749.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77489/34/774893412_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_8d65dfa3948819d9787380e861d77e5b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, чистая прибыль
Экономика, Банки, чистая прибыль
19:10 25.03.2025
 
В ЦБ РФ раскрыли, сколько российские банки заработали в феврале

ЦБ РФ: российские банки в феврале получили 214 млрд руб чистой прибыли

© fotolia.com / apopsПрибыль
Прибыль - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© fotolia.com / apops
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банки в России в феврале заработали 214 миллиардов рублей чистой прибыли, что на 25% ниже, чем в январе, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации".
"Чистая прибыль сектора составила 214 миллиардов рублей, что на 25% ниже результата января (286 миллиардов рублей). Доходность на капитал (ROE) сократилась до 14 с 19%", - говорится в материале.
Нефтяное месторождение. - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
"Лукойл" отчитался об увеличении чистой прибыли по РСБУ
Вчера, 18:40
Как отмечает ЦБ, основная прибыль уменьшилась до 212 миллиардов рублей из-за типичного для февраля роста операционных расходов по ряду статей (суммарно на 45 миллиардов рублей, или на 16%), вызванного сезонным оживлением активности банков после январских праздников. Основные доходы и расходы на резервы сопоставимы с январем, отмечается в материалах регулятора.
 
ЭкономикаБанкичистая прибыль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала