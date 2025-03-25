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В ЦБ РФ раскрыли, сколько российские банки заработали в феврале
В ЦБ РФ раскрыли, сколько российские банки заработали в феврале - 25.03.2025, ПРАЙМ
В ЦБ РФ раскрыли, сколько российские банки заработали в феврале
Банки в России в феврале заработали 214 миллиардов рублей чистой прибыли, что на 25% ниже, чем в январе, говорится в информационно-аналитическом материале Банка | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T19:10+0300
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экономика
банки
чистая прибыль
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банки в России в феврале заработали 214 миллиардов рублей чистой прибыли, что на 25% ниже, чем в январе, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации". "Чистая прибыль сектора составила 214 миллиардов рублей, что на 25% ниже результата января (286 миллиардов рублей). Доходность на капитал (ROE) сократилась до 14 с 19%", - говорится в материале. Как отмечает ЦБ, основная прибыль уменьшилась до 212 миллиардов рублей из-за типичного для февраля роста операционных расходов по ряду статей (суммарно на 45 миллиардов рублей, или на 16%), вызванного сезонным оживлением активности банков после январских праздников. Основные доходы и расходы на резервы сопоставимы с январем, отмечается в материалах регулятора.
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банки, чистая прибыль
Экономика, Банки, чистая прибыль
В ЦБ РФ раскрыли, сколько российские банки заработали в феврале
ЦБ РФ: российские банки в феврале получили 214 млрд руб чистой прибыли
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банки в России в феврале заработали 214 миллиардов рублей чистой прибыли, что на 25% ниже, чем в январе, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации".
"Чистая прибыль сектора составила 214 миллиардов рублей, что на 25% ниже результата января (286 миллиардов рублей). Доходность на капитал (ROE) сократилась до 14 с 19%", - говорится в материале.
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Как отмечает ЦБ, основная прибыль уменьшилась до 212 миллиардов рублей из-за типичного для февраля роста операционных расходов по ряду статей (суммарно на 45 миллиардов рублей, или на 16%), вызванного сезонным оживлением активности банков после январских праздников. Основные доходы и расходы на резервы сопоставимы с январем, отмечается в материалах регулятора.