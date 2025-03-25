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Альфа-банк отказался от банкротства кипрской DTSRetail

Альфа-банк отказался от банкротства кипрской DTSRetail - 25.03.2025, ПРАЙМ

Альфа-банк отказался от банкротства кипрской DTSRetail

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве кипрской компании DTSRetail Ltd, основного владельца крупнейшего в прошлом российского... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T11:41+0300

2025-03-25T11:41+0300

2025-03-25T11:41+0300

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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве кипрской компании DTSRetail Ltd, основного владельца крупнейшего в прошлом российского сотового ритейлера "Связной", в связи с отказом Альфа-банка, заявителя по делу о банкротстве, от своих требований, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Представитель банка во вторник передал суду заявление об отказе от требований и о прекращении производства, которое суд удовлетворил. Причин отказа юрист не называл. Требований других кредиторов в деле нет. Само дело о банкротстве DTSRetail было возбуждено в октябре 2023 года. На предыдущем заседании - в августе 2024 года - проверить обоснованность заявления Альфа-банка суд не смог, так как выяснилось, что отсутствует извещение иностранной компании-должника о разбирательстве. В материалах дела не указано, требования какого размера Альфа-банк предъявлял к DTSRetail, однако известно, что ранее арбитражный суд Москвы вынес два решения о взыскании с кипрской компании денежных средств в пользу этого банка. Так, в июне 2023 года суд взыскал около 549 миллионов рублей долга, неустойки и процентов по договору банковской гарантии 2018 года, заключенному для обеспечения обязательств "Связного", а в январе - еще около 7,7 миллиарда по договору поручительства 2022 года. Последним договором DTSRetail поручилась за исполнение "Связным" мирового соглашения с Альфа-банком, которое в итоге не было исполнено. "Связной" - ритейлер, занимавшийся реализацией бытовой электроники, у которого до финансовых проблем насчитывалось более 2,6 тысячи магазинов в 1100 городах России. Арбитражный суд Москвы в декабре 2023 года признал ООО "Сеть Связной" банкротом по собственному заявлению ритейлера. На тот момент в реестр требований кредиторов были включены требования на сумму более 9,9 миллиарда рублей. Шестью месяцами ранее в определении о введении наблюдения говорилось, что обязательства должника составляли около 53,9 миллиарда рублей, а имущество оценивалось в сумму около 66,7 миллиарда, из которых более 28,3 миллиарда – дебиторская задолженность.

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банки, финансы, бизнес, альфа-банк, связной, dtsretail