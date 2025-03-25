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Белоруссия продлила запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой

Белоруссия продлила запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой - 25.03.2025, ПРАЙМ

Белоруссия продлила запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой

Правительство Белоруссии продлило до 1 октября 2025 года запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы, сообщила пресс-служба... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T21:26+0300

2025-03-25T21:26+0300

2025-03-25T21:26+0300

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МИНСК, 25 мар – ПРАЙМ. Правительство Белоруссии продлило до 1 октября 2025 года запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы, сообщила пресс-служба Совета министров республики. "Правительство продлило запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы. Соответствующее постановление подписал премьер", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале правительства. Отмечается, что изменения внесены в постановление Совмина от 14 марта 2024 года, которым установлен запрет на перемещение через пункты пропуска на белорусско-литовской границе ряда товаров, ввозимых для реализации на территории Белоруссии, независимо от страны их происхождения. "Срок действия запрета продлен до 1 октября 2025 года. Постановление вступает в силу после его официального опубликования", - говорится в сообщении.

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белоруссия, литва, товары, провоз, запрет