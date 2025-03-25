https://1prime.ru/20250325/biblija-856073296.html
Жительница Курской области рассказала, как засыпала с Библией
Жительница Курской области рассказала, как засыпала с Библией - 25.03.2025, ПРАЙМ
Жительница Курской области рассказала, как засыпала с Библией
Пожилая женщина, которая больше полугода пряталась от ВСУ по подвалам в селе Махновка в Суджанском районе Курской области, рассказала РИА Новости, как засыпала... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T06:22+0300
2025-03-25T06:22+0300
2025-03-25T06:22+0300
общество
экономика
рф
валерий герасимов
владимир путин
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856073296.jpg?1742872954
КУРСК, 25 мар – ПРАЙМ. Пожилая женщина, которая больше полугода пряталась от ВСУ по подвалам в селе Махновка в Суджанском районе Курской области, рассказала РИА Новости, как засыпала с Библией и спасалась молитвами.
По словам пожилой жительницы курского села Махновка, она с мужем и сыном больше полугода прятались по подвалам от военных ВСУ.
"Полгода мы в подвале, мы ни времени, ничего не знали. Мы как слепые котята там были… Меня спасли молитвы, девочки. Я верю в Бога, и я с Библией спала. Я день и ночь молилась. Это начинается с прилетом. Вы понимаете. Есть 90-й псалом о том, что хоть тысяча стрел будет лететь, ни одна тебя не коснется, увидишь спасенье свое… И я вот это спасение постоянно видела", - рассказала женщина.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф
Общество , Экономика, РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
Жительница Курской области рассказала, как засыпала с Библией
Жительница Курской области рассказала, как засыпала с Библией и спасалась молитвами
КУРСК, 25 мар – ПРАЙМ. Пожилая женщина, которая больше полугода пряталась от ВСУ по подвалам в селе Махновка в Суджанском районе Курской области, рассказала РИА Новости, как засыпала с Библией и спасалась молитвами.
По словам пожилой жительницы курского села Махновка, она с мужем и сыном больше полугода прятались по подвалам от военных ВСУ.
"Полгода мы в подвале, мы ни времени, ничего не знали. Мы как слепые котята там были… Меня спасли молитвы, девочки. Я верю в Бога, и я с Библией спала. Я день и ночь молилась. Это начинается с прилетом. Вы понимаете. Есть 90-й псалом о том, что хоть тысяча стрел будет лететь, ни одна тебя не коснется, увидишь спасенье свое… И я вот это спасение постоянно видела", - рассказала женщина.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.