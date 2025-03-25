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CBS: заявление России и США о переговорах в Эр-Рияде опубликуют во вторник - 25.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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CBS: заявление России и США о переговорах в Эр-Рияде опубликуют во вторник
CBS: заявление России и США о переговорах в Эр-Рияде опубликуют во вторник - 25.03.2025, ПРАЙМ
CBS: заявление России и США о переговорах в Эр-Рияде опубликуют во вторник
Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T06:55+0300
2025-03-25T06:55+0300
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владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск. Ранее источник, знакомый с ходом событий, сообщил РИА Новости, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник. "Заявление должно быть опубликовано в 4.00 утра по времени Вашингтона и в 11.00 по московскому времени", - говорится в публикации. Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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россия, мировая экономика, сша, вашингтон, черное море, владимир путин, дональд трамп, совет федерации, фсб
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Черное море, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации, ФСБ
06:55 25.03.2025
 
CBS: заявление России и США о переговорах в Эр-Рияде опубликуют во вторник

CBS: заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде опубликуют во вторник

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск.
Ранее источник, знакомый с ходом событий, сообщил РИА Новости, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник.
"Заявление должно быть опубликовано в 4.00 утра по времени Вашингтона и в 11.00 по московскому времени", - говорится в публикации.
Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАВАШИНГТОНЧерное мореВладимир ПутинДональд ТрампСовет ФедерацииФСБ
 
 
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