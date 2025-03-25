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Киев может не получить от Чехии 500 тысяч снарядов при смене власти в Праге
Киев может не получить от Чехии 500 тысяч снарядов при смене власти в Праге - 25.03.2025, ПРАЙМ
Киев может не получить от Чехии 500 тысяч снарядов при смене власти в Праге
Украина может не получить около 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров от Чехии в 2025 году в случае прихода к власти в Праге ведущего чешского... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T10:02+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Украина может не получить около 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров от Чехии в 2025 году в случае прихода к власти в Праге ведущего чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") экс-премьера Андрея Бабиша, заявил нынешний чешский премьер Петр Фиала. В интервью британской газете Financial Times Фиала отметил, что есть "высокая вероятность" того, что Прага сможет направить около 520 тысяч снарядов Киеву в 2025 году, как и в 2024 году, но добавил, что инициатива нуждается в финансировании и может оказаться под угрозой в случае поражения правящей коалиции на парламентских выборах, запланированных на октябрь. "Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий", - заявил Фиала изданию.
https://1prime.ru/20250324/ukraina-856070240.html
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чехия, украина
Вооружения, ЧЕХИЯ, УКРАИНА
Киев может не получить от Чехии 500 тысяч снарядов при смене власти в Праге
Фиала: Киев может не получить 500 тысяч снарядов при смене власти в Праге
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Украина может не получить около 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров от Чехии в 2025 году в случае прихода к власти в Праге ведущего чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") экс-премьера Андрея Бабиша, заявил нынешний чешский премьер Петр Фиала.
В интервью британской газете Financial Times Фиала отметил, что есть "высокая вероятность" того, что Прага сможет направить около 520 тысяч снарядов Киеву в 2025 году, как и в 2024 году, но добавил, что инициатива нуждается в финансировании и может оказаться под угрозой в случае поражения правящей коалиции на парламентских выборах, запланированных на октябрь.
"Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий", - заявил Фиала изданию.
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