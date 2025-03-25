https://1prime.ru/20250325/chekhiya-856078014.html

Киев может не получить от Чехии 500 тысяч снарядов при смене власти в Праге

Киев может не получить от Чехии 500 тысяч снарядов при смене власти в Праге - 25.03.2025, ПРАЙМ

Киев может не получить от Чехии 500 тысяч снарядов при смене власти в Праге

Украина может не получить около 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров от Чехии в 2025 году в случае прихода к власти в Праге ведущего чешского... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T10:02+0300

2025-03-25T10:02+0300

2025-03-25T10:02+0300

вооружения

чехия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Украина может не получить около 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров от Чехии в 2025 году в случае прихода к власти в Праге ведущего чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") экс-премьера Андрея Бабиша, заявил нынешний чешский премьер Петр Фиала. В интервью британской газете Financial Times Фиала отметил, что есть "высокая вероятность" того, что Прага сможет направить около 520 тысяч снарядов Киеву в 2025 году, как и в 2024 году, но добавил, что инициатива нуждается в финансировании и может оказаться под угрозой в случае поражения правящей коалиции на парламентских выборах, запланированных на октябрь. "Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий", - заявил Фиала изданию.

https://1prime.ru/20250324/ukraina-856070240.html

чехия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия, украина