https://1prime.ru/20250325/dogovorennosti-856090704.html

Уолтц намерен обсудить с коллегой из России договоренности по Черному морю

Уолтц намерен обсудить с коллегой из России договоренности по Черному морю - 25.03.2025, ПРАЙМ

Уолтц намерен обсудить с коллегой из России договоренности по Черному морю

Советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц во вторник обсудит с российской стороной договоренности по Черному морю. Об этом говорится в сообщении... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T16:03+0300

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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц во вторник обсудит с российской стороной договоренности по Черному морю. Об этом говорится в сообщении телеканала Fox News. "В его (Уолтца - ред.) расписании - разговор с российским коллегой позже сегодня о прекращении огня в Черном море", - отмечается в сообщении.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что делегации России и США обсудили вопросы безопасного судоходства в Черном море на встрече в Эр-Рияде.Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча проходила на территории отеля Ritz-Carlton.

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россия, сша, черное море, fox news