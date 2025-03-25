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Уолтц намерен обсудить с коллегой из России договоренности по Черному морю
Уолтц намерен обсудить с коллегой из России договоренности по Черному морю - 25.03.2025, ПРАЙМ
Уолтц намерен обсудить с коллегой из России договоренности по Черному морю
Советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц во вторник обсудит с российской стороной договоренности по Черному морю. Об этом говорится в сообщении... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T16:03+0300
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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц во вторник обсудит с российской стороной договоренности по Черному морю. Об этом говорится в сообщении телеканала Fox News. "В его (Уолтца - ред.) расписании - разговор с российским коллегой позже сегодня о прекращении огня в Черном море", - отмечается в сообщении.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что делегации России и США обсудили вопросы безопасного судоходства в Черном море на встрече в Эр-Рияде.Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча проходила на территории отеля Ritz-Carlton.
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Политика, РОССИЯ, США, Черное море, Fox News
Уолтц намерен обсудить с коллегой из России договоренности по Черному морю
Fox News: Уолтц 25 марта обсудит с коллегой из РФ договоренности по Черному морю
ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц во вторник обсудит с российской стороной договоренности по Черному морю. Об этом говорится в сообщении телеканала Fox News.
"В его (Уолтца - ред.) расписании - разговор с российским коллегой позже сегодня о прекращении огня в Черном море", - отмечается в сообщении.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что делегации России и США обсудили вопросы безопасного судоходства в Черном море на встрече в Эр-Рияде.
Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча проходила на территории отеля Ritz-Carlton.
Лавров раскрыл некоторые детали переговоров России и США в Эр-Рияде