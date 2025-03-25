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Уолтц намерен обсудить с коллегой из России договоренности по Черному морю - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Уолтц намерен обсудить с коллегой из России договоренности по Черному морю
Уолтц намерен обсудить с коллегой из России договоренности по Черному морю - 25.03.2025, ПРАЙМ
Уолтц намерен обсудить с коллегой из России договоренности по Черному морю
Советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц во вторник обсудит с российской стороной договоренности по Черному морю. Об этом говорится в сообщении... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T16:03+0300
2025-03-25T16:05+0300
политика
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черное море
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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц во вторник обсудит с российской стороной договоренности по Черному морю. Об этом говорится в сообщении телеканала Fox News. "В его (Уолтца - ред.) расписании - разговор с российским коллегой позже сегодня о прекращении огня в Черном море", - отмечается в сообщении.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что делегации России и США обсудили вопросы безопасного судоходства в Черном море на встрече в Эр-Рияде.Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча проходила на территории отеля Ritz-Carlton.
https://1prime.ru/20250325/lavrov-856085911.html
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россия, сша, черное море, fox news
Политика, РОССИЯ, США, Черное море, Fox News
16:03 25.03.2025 (обновлено: 16:05 25.03.2025)
 
Уолтц намерен обсудить с коллегой из России договоренности по Черному морю

Fox News: Уолтц 25 марта обсудит с коллегой из РФ договоренности по Черному морю

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц во вторник обсудит с российской стороной договоренности по Черному морю. Об этом говорится в сообщении телеканала Fox News.
"В его (Уолтца - ред.) расписании - разговор с российским коллегой позже сегодня о прекращении огня в Черном море", - отмечается в сообщении.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что делегации России и США обсудили вопросы безопасного судоходства в Черном море на встрече в Эр-Рияде.
Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча проходила на территории отеля Ritz-Carlton.
Черное море - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
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14:06
 
ПолитикаРОССИЯСШАЧерное мореFox News
 
 
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