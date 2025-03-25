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Доллар дешевеет после выхода макростатистики в США

Доллар дешевеет после выхода макростатистики в США - 25.03.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет после выхода макростатистики в США

Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после выхода данных об уменьшении доверия потребителей к... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T17:33+0300

2025-03-25T17:33+0300

2025-03-25T17:33+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после выхода данных об уменьшении доверия потребителей к экономике, а также о продажах новых домов в США ниже ожиданий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.26 мск курс евро к доллару растёт до 1,0808 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0801 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижается до 149,78 иены со 150,66 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,17% - до 104,13 пункта. Индекс доверия потребителей в США сократился до 92,9 пункта с пересмотренного показателя февраля в 100,1 пункта, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Кроме того, индекс экономических ожиданий уменьшился до 65,2 пункта с пересмотренного значения февраля, показатель стал минимальным за 12 лет Кроме того, продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с пересмотренным значением января - до 676 тысяч, но аналитики ждали показателя на уровне 680 тысяч.

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рынки, сша, доллар сша, евро, иена