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В ГД предложили ввести кодовые слова для звонков из банков

В ГД предложили ввести кодовые слова для звонков из банков - 25.03.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили ввести кодовые слова для звонков из банков

Депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачёв предложили ввести инициативу, согласно которой все сотрудники банков в разговоре с клиентами по... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T10:08+0300

2025-03-25T10:08+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачёв предложили ввести инициативу, согласно которой все сотрудники банков в разговоре с клиентами по телефону будут обязаны использовать специальное кодовое слово, документ есть в распоряжении РИА Новости. Такое обращение депутаты направили в ЦБ РФ. "Прошу рассмотреть возможность публикации официального заявления на сайте Центрального банка Российской Федерации с рекомендацией для граждан договориться о перечне кодовых слов, которые необходимо озвучивать при просьбе перевести деньги… Считаю необходимым рассмотреть инициативу, согласно которой все сотрудники банков, осуществляющие коммуникацию с клиентами по телефону, будут обязаны использовать специальное кодовое слово, в том числе в мобильном приложении банка", - сказано в документе. По словам авторов обращения, кодовое слово станет дополнительной мерой защиты от мошенников и позволит клиентам быть уверенными в том, что они общаются с настоящим представителем банка, а не с мошенниками.

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финансы, банки, россия, дума