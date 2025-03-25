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В ГД предложили ввести кодовые слова для звонков из банков - 25.03.2025, ПРАЙМ
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В ГД предложили ввести кодовые слова для звонков из банков
В ГД предложили ввести кодовые слова для звонков из банков - 25.03.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили ввести кодовые слова для звонков из банков
Депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачёв предложили ввести инициативу, согласно которой все сотрудники банков в разговоре с клиентами по... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T10:08+0300
2025-03-25T10:08+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачёв предложили ввести инициативу, согласно которой все сотрудники банков в разговоре с клиентами по телефону будут обязаны использовать специальное кодовое слово, документ есть в распоряжении РИА Новости. Такое обращение депутаты направили в ЦБ РФ. "Прошу рассмотреть возможность публикации официального заявления на сайте Центрального банка Российской Федерации с рекомендацией для граждан договориться о перечне кодовых слов, которые необходимо озвучивать при просьбе перевести деньги… Считаю необходимым рассмотреть инициативу, согласно которой все сотрудники банков, осуществляющие коммуникацию с клиентами по телефону, будут обязаны использовать специальное кодовое слово, в том числе в мобильном приложении банка", - сказано в документе. По словам авторов обращения, кодовое слово станет дополнительной мерой защиты от мошенников и позволит клиентам быть уверенными в том, что они общаются с настоящим представителем банка, а не с мошенниками.
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финансы, банки, россия, дума
Финансы, Банки, РОССИЯ, Дума
10:08 25.03.2025
 
В ГД предложили ввести кодовые слова для звонков из банков

В ГД предложили обязать банки применять кодовое слово в общении с клиентами по телефону

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачёв предложили ввести инициативу, согласно которой все сотрудники банков в разговоре с клиентами по телефону будут обязаны использовать специальное кодовое слово, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Такое обращение депутаты направили в ЦБ РФ.
"Прошу рассмотреть возможность публикации официального заявления на сайте Центрального банка Российской Федерации с рекомендацией для граждан договориться о перечне кодовых слов, которые необходимо озвучивать при просьбе перевести деньги… Считаю необходимым рассмотреть инициативу, согласно которой все сотрудники банков, осуществляющие коммуникацию с клиентами по телефону, будут обязаны использовать специальное кодовое слово, в том числе в мобильном приложении банка", - сказано в документе.
По словам авторов обращения, кодовое слово станет дополнительной мерой защиты от мошенников и позволит клиентам быть уверенными в том, что они общаются с настоящим представителем банка, а не с мошенниками.
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ФинансыБанкиРОССИЯДума
 
 
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